¡Diversión con responsabilidad! El Leyvazo seguirá en Los Mochis, pero con orden y sin bebidas embriagantes, dice Seguridad Pública

Los Mochis, Sinaloa.- El Leyvazo continuará permitiéndose en la ciudad de Los Mochis, pero siempre y cuando los jóvenes respeten las leyes y no hagan desmanes ni consuman bebidas embriagantes , informó Julio César Romanillo.

El director de Seguridad Pública de Ahome expuso que si llega el momento en que los jóvenes hagan disturbios, tomarán cartas en el asunto. "No le podemos prohibir a la ciudadanía que no salga a divertirse, pero sí que no tome en la calle".

Mencionó que a través de un operativo se retiraron a los jóvenes que estaban consumiendo bebidas embriagantes y que no hubo detenidos. "Iniciamos un operativo muy tranquilo, hay que decirlo, nuestros comandantes se dieron a la tarea de participar en diversas patrullas con las torretas encendidas, solicitando a la ciudadanía que se retiraran del lugar, tomando en consideración que estaban ingiriendo bebidas embriagantes, por esta ocasión lo realizamos de esta manera".

Agregó que como autoridad no van a caer en la omisión porque más adelante se puede suscitar algún accidente. "No seremos tolerantes. Para mí un aspecto fundamental es salir a divertirse, el esparcimiento es válido para todos, pero situación distinta es, ya sea ingerir bebidas embriagantes y causar disturbios, son cosas muy distintas".

Añadió que los jóvenes pueden divertirse de manera pacífica, pero que lo que no van a permitir es que ingieran bebidas embriagantes donde no deben. "Para eso son los bares y los restaurantes, pero no en la vía pública ni tampoco estacionarse en doble fila, arriba de la banqueta, cosas que en lugar de beneficiar el esparcimiento, perjudica a la ciudadanía".

Leer más: No se permitirán hechos vandálicos en el Leyvazo: alcalde de Ahome

Con respecto a los cristales quebrados de algunos negocios, comentó que primero se tendría que determinar lo que sucedió, si fue un cristalazo o hubo un robo. "Tomando en consideración una o la otra cosa, es la línea que se tiene que seguir, que ya será la Fiscalía la que tiene que investigar, por supuesto, con nuestro apoyo, nosotros estamos en coordinación con la Fiscalía general del estado, hubo una reunión el viernes pasado, donde le solicitamos a la señora fiscal la posibilidad de que nos coordinaramos y se llegó al acuerdo".