Docentes de UAIS respaldan acciones de la rectora Ibarra

El documento donde la comunidad de la UAIS manifiesta su respaldo al trabajo académico y administrativo de la rectora María Guadalupe Ibarra Ceceña evidencia las ansias de poder del grupo conformado por Mario Antonio Flores Flores, apoyado por los funcionarios de la SEPYC José Rosario Zavala Valdez, Francisco Miguel Cabanillas y Luis Esteban Solano, afirmó la propia rectora.

En el informe se externan las trabas que estas personas ponen a Ibarra Ceceña, ante la pérdida del poder en la institución, por lo que la hoy rectora de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa optó por regresarlos a la actividad docente, lo cual es para ellos “un insulto”.

El poder

“Es un insulto que se les mande a la academia, porque se acostumbraron a ser jefes. Los últimos doce años han estado nadando de muertito, estuvieron en el poder durante el rectorado de Camargo (Guadalupe) y de Castro (Concepción), entonces no quieren dejar ese poder que han tenido”, agregó.



En el desplegado se indica que durante la administración del exrector Guadalupe Camargo Orduño “se auspició el crecimiento de un grupo político que, hasta hoy en día, siguen sembrando la anarquía, el odio, y priorizando intereses políticos, por encima de los intereses académicos”, añadió.

De igual forma, Ibarra expuso que las percepciones económicas del grupo señalado eran más altas.

“Se sacó primero un documento en mi contra, con copia para el secretario Enrique Villa Rivera, donde exigen que yo reconozca las 97 plazas que dio Camargo el 16 de diciembre de 2016 y que yo no he querido reconocer. Él las otorgó sin estar presupuestadas. No hay presupuesto y no puedo”, concluyó.

Investigación

Enero 2017

La ASE exigió al exrector Guadalupe Camargo comprobar que en 2015 el comité universitario le permitió gastar 110 mil 956 pesos en médicos.

18 de mayo 2017

Edna Belén Camargo Orduño, hermana del exrector, solicita el pago de 243 mil pesos por productos de abarrote vendidos a UAIS.

21 de junio 2017

La rectora Guadalupe Ibarra cancela el pago a proveedores de la UAIS por cuentas “infladas” y exige una investigación a deudas del sexenio.

22 de junio 2017

Recortan a más del 40 por ciento de la planta laboral al detectarse que más del 80 por ciento del presupuesto anual se iba en nómina.