Doctor Davizón atiende a personas con síntomas de Covid-19 en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- De manera altruista, con un protocolo de manejo actualizado del Covid-19 para actuar a tiempo ante el padecimiento de esta enfermedad, el doctor Jesús Alberto Davizón Lara se puso al servicio en especial de los padres, tíos y abuelos de sus pacientes y amigos. Sin embargo, alguien subió a las redes sociales su mensaje y se viralizó.

“Me puse al servicio de mis pacientes y alguien lo subió al face y se hizo una locura. Ayer (antier) recibí más de 250 mensajes en WhatsApp y 50 llamadas en 12 horas.”

Mencionó que ya subió una publicación donde se disculpa por no poder atenderlos a todos.

Fue un disparo enorme. No contemplé cuántas necesidades hay, voy a buscar la forma de hacerlo, de poder atenderlos a todos.”

Apoyo

El pediatra del Hospital Fátima de Los Mochis en su mensaje informa a las personas que tienen síntomas de Covid-19, de preferencia en los tres primeros días de inicio, teniendo en cuenta que no se pueden mover a hospitales, clínicas y consultorios para no contaminar, y pide que le envíen datos como edad, enfermedades que padece la persona y medicamentos que está tomando para enviarles la receta y dar seguimiento al caso hasta ver su resolución.

El doctor clasificó el protocolo de atención en tres módulos: plan A, plan B y plan C para atender a los enfermos de acuerdo a sus síntomas y problemas de salud.

Expuso que la atención a través de su celular 6688569756 es gratuita y si está en posibilidades de alguien apoyar con recursos para la compra de medicamentos para el que no tiene, sobre todo para los niños en etapas de desnutrición.

Dijo que desde un principio las autoridades municipales y estatales debieron haber convocado a los profesionales de la medicina para colaborar ante esta pandemia.

Mencionó que hace dos meses y medio quiso entrevistarse con la Secretaría de Salud, pero no fue posible para aportar un plan de diez puntos, en los que destacó tres: uno, que se dotara de caretas y cubrebocas a los adultos mayores de 65 años; 2, equipar y hacer equipo de trabajo con los jóvenes en las comunidades para que promovieran las medidas de sanidad y fueran coordinados por los comisarios; y 3, equipar 10 ambulancias y sacarlas por las rancherías y colonias buscando enfermos y llevándoles el medicamento para que no se movieran a las hospitales y no contaminaran, así como tener listos tanques de oxígeno para llevarles a los que los pudieran necesitarlo y que con esto se iba a evitar ocupar camas de hospitales.

El médico con más de 30 años de experiencia, comentó que el problema más grave de la humanidad no es el Covid, ni el sida ni el cáncer, sino la pérdida de la luz de la conciencia.

Nos creemos inmortales, inmunes.”

