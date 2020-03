Documentos ligan a Paúl Corona como proveedor del Ayuntamiento

Los Mochis, Sinaloa.- De acuerdo al Registro Público de Comercio, con sede en Los Mochis, con número único de documento 10074, Paúl Javier Corona Castro, funcionario de Billy Chapman, es socio fundador de Compratotal, SA de CV, empresa proveedora del Ayuntamiento de Ahome.

En este título especifica que el director de la Unidad de Inversiones del Ayuntamiento de Ahome comparte acciones junto a quien se dice es su esposa, Nora Icela Millán Castro; ambos con un 5 por ciento de acciones cada uno, teniendo la mayor parte (40 por ciento) Jesús Manuel Millán Millán, a quien se le señala como suegro del funcionario.

Al ser señalada como proveedora del gobierno de Chapman la empresa de Paul Corona, el funcionario incurriría en conflicto de interés.

“Lo que tratamos de demostrar es que no es mitote de pasillo lo que señala Paúl Corona. Estamos demostrando que es proveedor del Ayuntamiento”, expresó Guillermo Padilla al presentar la documentación en el órgano interno de control para que investiguen.

Según la información obtenida por acceso a la información con el folio número 00843619, la empresa, de la que también aparece Jorge Teodoro Corona Castro como socio, recibió hasta mediados del año pasado al menos un millón 500 mil pesos tanto de las arcas del Ayuntamiento como de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama).

Segunda empresa

Esta red de supuesto conflicto de interés no se limita a una sola empresa, sino a una segunda llamada Crown Dragon, cuya propietaria es María del Carmen Guerrero Godoy, quien hasta la fecha se le ha pagado casi 3 millones de pesos por concepto de equipo de cómputo, consumibles para equipo de cómputos, incluso hasta por difusión por radio y televisión.

A través de una constancia de situación fiscal solicitada al SAT, Guerrero Godoy se dio de alta el 22 de mayo del 2019 con datos que la ligan de manera directa a Compratotal, SA de CV; uno de ellos es el correo establecido en el registro, contabilidad@compratotal.com.mx. El registro fue para actividades del comercio al por menor de computadoras y sus accesorios.

Por mencionar algunos de los pagos está el emitido el 10 de abril del 2019 por el monto de 278 mil 831.06 pesos por venta de consumibles para equipo de cómputo.

Otro pago es de 215 mil 265 pesos por la venta de equipo de cómputo y tecnología de información, pero la erogación más alta se dio el 31 de diciembre por 977 mil 634.73 pesos por concepto de Otros apoyos/equipamiento.

En este tema, sale una tercera empresa llamada Inkprimelo Mayorista, SA de CV, en cuya constancia del Registro Público de la Propiedad y del Comercio aparece nuevamente Paúl Javier Corona Castro como propietario junto a su esposa, Nora Icela Millán Chávez, quienes especificaron su domicilio en Santos Degollado 640 Sur, misma ubicación de Compratotal, SA de CV.

Pagos del IMAC

Asimismo, el Instituto Municipal de Arte y Cultura, que preside Víctor Carrazco, le ha pagado a José Fidel Millán Chávez, hermano de la esposa de Paúl Corona, la cantidad de 428 mil 707 pesos por diversos conceptos; entre ellos está un pago por actividades cívicas y culturales emitido el 16 de marzo del 2019 por un total de 104 mil 400 pesos, otro más por “apoyos personales” de 17 mil 400 pesos.

Interponen denuncia

Ciudadanos Vigilantes por la Transparencia de Sinaloa interpuso una denuncia oficial ante el Órgano Interno de Control a fin de que se investigue y se finquen responsabilidades por este supuesto conflicto de interés.

El responsable de la asociación civil consideró que existen elementos suficientes para que la dependencia municipal realice una investigación y dé resultados, de lo contrario sería cómplice de este acto de corrupción.

Cabe recordar que el año pasado se puso una primera denuncia por la misma falta; sin embargo, según lo dicho por Pável Castro Félix, jefe del Órgano Interno de Control, no se encontraron elementos suficientes para proceder en contra de Corona Mercado.

Padilla Montiel advirtió que si el área municipal no da respuesta al caso, se irán a las instancias legales que sean pertinentes.

Paúl negó vínculo

El pasado 6 de marzo, entrevistado al respecto el señalado, Paúl Corona Castro negó todo vínculo con la empresa. Incluso, calificó la acusación como “chisme de pasillo”.

No. No me han notificado nada, no me han comentado. Lo único que sé de entrada es por cuestiones de medios totalmente. Yo no veo esos temas que se me hacen mitotes de pasillo en mi contra y hasta ahorita no hay, no me han notificado nada