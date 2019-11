Dolor, alegría y tristeza en panteones de Los Mochis el Día de Muertos

Los Mochis, Sinaloa.- Miles de dolientes acudieron el día de ayer desde muy temprana hora a los panteones de la ciudad de Los Mochis a celebrar el tradicional Día de Muertos.

Los recuerdos, la nostalgia y el cariño a sus seres queridos que se “adelantaron” hacen que los dolientes visiten cada 2 de noviembre los panteones municipales, llevando lo que a sus familiares les gustaba en vida, así como flores y veladoras que tienen un valor muy significativo para cada familia.

Desde muy temprana hora, las puertas de los cementerios fueron abiertas a los dolientes, quienes con escobas, palas, comida, flores y veladoras arribaron al camposanto para rendir culto y respeto a sus seres queridos que se adelantaron en el camino por diferentes causas.

Al llegar a las tumbas, con felicidad y los ojos brillosos, los fieles limpiaron las tumbas para posteriormente colocar un ramo de flores y una vela con la que, según la tradición, el familiar vuelve del más allá para pasar un día junto con sus seres queridos.

Arreglo. Una tumba reciente, un dolor reciente; con sentimientos encontrados, una familiar arregla la tumba de su ser querido. Foto: EL DEBATE

Mientras los dolientes adornaban las tumbas, una lágrima se les escapó y rodó por sus mejillas. Y es que al ver una foto de cuando aún estaba vivo su familiar, los recuerdos volvieron y una combinación de tristeza y alegría les invadió su ser.

“Lo recordamos en la forma de traerle su comida, en las cosas que le gustaban a él. Siempre lo estamos recordando, fue una muerte de repente, no lo esperábamos, y así como le sucedió le seguimos recordando. Era muy alegre, le gustaba mucho la música”, relató Agustín Flores.

Un doliente limpia la tumba de su ser querido. Foto: EL DEBATE

El pompón, gladiolas, clavel y margaritas son de las flores más compradas por los dolientes. El pompón, usado para adornar las tumbas de una manera curiosa, simulando al cempasúchil que lo convierte como “el camino del cielo a la tierra”.

“Estas flores son esenciales para el Día de Muertos no solo por su belleza sino por su significado. Por ejemplo, el pompón lo compramos mucho para adornar, lo desbaratamos y hacemos una cruz con los pétalos, con esto emulamos el camino que hacen nuestros familiares del cielo a la tierra para estar todo el Día de Muertos con nosotros”, señaló Amanda Mendoza Flores.

Asistencia. Decenas de personas se vieron en el Panteón Municipal para estar un tiempo con sus difuntos. Foto: EL DEBATE

La demanda de flores es inevitable y cada Día de Muertos afuera de los camposantos se pueden ver largas filas de personas que quieren comprar sus docenas de flores, lo cual, para los floristas, es un gran alivio.

“Es bonito, bueno y tierno que las personas se sigan preocupando por llevarles flores a sus difuntos, que no se pierda esa bonita tradición, no porque no se venderían las flores sino porque es algo que desde niños nos han inculcado nuestros padres: llevarle flores a nuestros muertos, a nuestros familiares que se nos adelantaron”, señaló Emilia Soto, florista del panteón Ferrusquilla.

Flores. Desde muy temprana hora la venta de flores estuvo a todo su apogeo y con largas filas para comprar. Foto: EL DEBATE

Llegado el mediodía del Día de Muertos, el sonido de los chirrines, de la banda y de los rezos se hicieron presentes.

Los familiares no dudaban en cantar con todo el corazón las melodías que en vida le gustaban a sus difuntos y con voz entrecortada entonaban a coro la canción Amor eterno.

Cómo quisiera, ay, que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos (...)”.

Música. Las canciones preferidas del difunto para recordarlo. Los chirrines anduvieron de tumba en tumba ofreciendo sus servicios que, sin dudar, muchos familiares aceptaban con gusto y pedían varias melodías. Foto: EL DEBATE

Las velas nunca se apagaron en este Día de Muertos y la vida regresó un año más a los panteones de Los Mochis.

“Yo solo quisiera decirles que si tienen familiares que nunca han visto, visítenlos, llámenlos, procúrenlos, no esperen que sea demasiado tarde para buscarlos y a que la última vez que lo miren sea en una caja de madera que entierran en un panteón”, dice con los ojos llorosos y sentimiento Karen Villanueva, quien hace apenas dos meses perdió a su ser querido.

Aglomeración. Los panteones se llenaron de dolientes, tanto que no se podía caminar entre los pasillos y calles. Por la tarde se escuchaba música, rezos y charlas. Foto: EL DEBATE

Servicios públicos

En los distintos panteones del municipio de Ahome se desplegaron elementos de la Policía Municipal así como de Protección Civil y paramédicos de Cruz Roja Mexicana y de Summa, quienes auxiliaron a los visitantes.

Personal de Servicios Públicos también se observaron en los panteones recogiendo la basura.

Dolor. Con el dolor de su alma y con muchos pensamientos en su cabeza, un doliente le llevó flores a su familiar y le adornó su tumba. Foto: EL DEBATE

Remodelación. Los familiares aprovecharon el Día de Muertos para arreglar y remodelar las tumbas. Foto: EL DEBATE

Aseo. Desde muy temprana hora los dolientes llegaron a los camposantos para limpiar las tumbas. Foto: EL DEBATE

Tumba olvidada. Una sepultura sin flores ni veladoras de un bombero quedó en el Panteón Viejo. Foto: EL DEBATE

Inspección y Normatividad realiza operativo por panteones

Para verificar que los floristas y comerciantes tengan sus permisos en orden y no tengan problemas en sus ventas y/o mercancía, la dirección de Inspección y Normatividad realizó operativos por los distintos panteones de la ciudad de Los Mochis en los que hasta las 14:00 horas de ayer no había decomisos.

“Hasta ahorita no ha habido ningún incidente que se pueda sancionar. Todo ha transcurrido normal y sí ha habido mucha afluencia de visitantes en los panteones. No se han visto decomisos ni tampoco sanciones que pudieron haber hecho los vendedores”, señaló el director de Inspección y Normatividad, Arturo Mendívil.