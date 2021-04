Domingo Vázquez encabeza preferencias para alcalde en Ahome

Sinaloa.- El candidato del Partido del Trabajo (PT) a la presidencia municipal de Ahome, José Domingo “Mingo” Vázquez Márquez, obtiene el más alto porcentaje de votación y el más alto también en buena opinión, de acuerdo a la encuesta realizada por Debate entre el 27 de marzo y el 1 de abril de 2021, en la que se incluye a los ocho aspirantes registrados en Ahome en busca de la presidencia municipal de Ahome.

Con el 19.58 por ciento de las preferencias, el promotor deportivo aventaja con más de 4 puntos a los candidatos Gerardo Vargas Landeros, de la alianza Morena-PAS, y de Miguel Ángel Camacho, de Movimiento Ciudadano, quienes logran un 15.42 por ciento, aunque son los dos más conocidos por los ahomenses.

En la siguiente posición, los ahomenses encuestados colocan al candidato Marco Antonio Osuna, de la coalición PAN, PRI y PRD, quien llegó a esa posición en un ríspido proceso interno en el PRI que parecía llevar como candidato a Bernardino Antelo pero finalmente le favoreció el nombramiento de Mario Zamora a la gubernatura de Sinaloa.

Con menos puntos, sólo el 2.92 %, quedan Angelina Valenzuela Benites, quien en las últimas horas del registro aceptó la candidatura del partido Fuerza por México, que encabeza Rosa Elena Millán en la gubernatura, ya que no se vio favorecida por su partido: Morena. Por Mayra Sainz, de Redes Sociales Progresistas, sólo votaría el 1.25 por ciento de los ahomenses; Jesús Francisco Miranda, del PVEM, y Miguel Ángel Carrillo, del PES, sólo alcanzarían el 0.42 por ciento.

Opinión sobre los candidatos

En el renglón de opinión sobre los candidatos, que se midió en buena, regular y mala, el mejor posicionado, con un 22.08 por ciento en cuanto a buena opinión, es también José Domingo “Mingo” Vázquez, quien no ha tenido un cargo en administraciones locales ni estatales, pero promueve el deporte y permanece como dirigente del CEN-SUTERM en la zona noroeste tras años de haber sido trabajador de la termoeléctrica de Topolobampo y líder de la sección 122 de ese sindicato. Obtiene casi 7 puntos arriba de Miguel Ángel Camacho, quien renunció al PAN “por no ser favorecido con la postulación” y fue lanzado por el Movimiento Ciudadano, una vez que fue convencido por Sergio Torres, candidato a la gubernatura. Atrás quedó haber sido dos veces candidato a la alcaldía por el Partido Acción Nacional y haberse quedado con una regiduría en la administración de Arturo Duarte. Obtiene un 15.83 por ciento de los encuestados.

Le siguen Marco Antonio Osuna, de la coalición Vamos por Sinaloa, que integran PRI, PAN y PRD, y Gerardo Vargas, de Morena-PAS, quienes apenas alcanzan el 12.08 por ciento, a pesar de estar entre los más conocidos de los 8 participantes en esta contienda en la que se renovarán alcaldías, cabildos, sindicaturas de procuración, diputaciones locales y diputaciones federales.

Después de sus conflictos con el alcalde con licencia Billy Chapman y no ser favorecida por su partido a pesar de haber pedido licencia al cargo de síndica procuradora, Angelina Valenzuela Benites renunció a Morena y aceptó la postulación del partido Fuerza por México. Sólo alcanza un 4.17 %.

Los candidatos Mayra Sainz Landey, de Redes Sociales Progresistas; Miguel Ángel Carrillo Verduzco, del Partido Encuentro Solidario, y Jesús Francisco Miranda, del PVEM, apenas rebasan el 1 por ciento. No son conocidos y, en consecuencia, el porcentaje de opinión hacia ellos es bajísimo. En consecuencia, no votarían por ellos.

Opinión negativa

Respecto al renglón de mala opinión, el ahora candidato común de Morena y el Partido Sinaloense, quien ha sido ampliamente criticado por los morenistas fundadores del partido en Ahome debido a que logró la postulación sin haberse registrado y provocó incluso la renuncia del coordinador de Morena en Ahome, José Borunda, encabeza el renglón de mala opinión, con un 27.92 %, que, sumados al renglón de opinión regular y los que no saben, suma un 64.17 % de los 76.08 % por ciento que lo conocen. Miguel Ángel Camacho, del Movimiento Ciudadano, suma un 34.59 por ciento en opinión regular (10.83 %), mala (7.92 %) no saben (5.84 %). En el tercer sitio, con no buena opinión, aparece Marco Antonio Osuna Moreno, quien al sumar el 6.25 % de opinión regular, 2.50 % de mala y 4.17 % que no saben, resulta con un 12.92 %, del 25 por ciento que lo conoce.

Atributos de alcaldes en Ahome

Es común que al salir, los alcaldes sean señalados, a veces con pruebas y otras veces sin ellas, de aprovecharse del cargo y de corruptos, incluso de robar, de enriquecerse, de hacer grandes negocios con dinero del erario, quizá por eso entre los atributos que desean los ahomenses que tenga el próximo alcalde de Ahome, la honradez obtiene el más alto porcentaje en esta encuesta en la que se preguntó a los ahomenses que consideran que sea la mayor virtud del próximo alcalde, incluso más que la cercanía con la gente y la transparencia.

En los otros municipios es también este atributo el que obtiene la primera posición. Es decir, los ciudadanos desean que quien los represente sea honrado, que no robe ni se aproveche del cargo que le fue conferido a través del voto, ya que si es honrado, con los dineros disponibles puede hacer la obra pública y llevar los servicios públicos que demandan los gobernados. Si no hay honradez, no habrá dinero que alcance ni para mantener en buen estado las calles de la ciudad ni otros servicios.

Los peores defectos

En esta primera evaluación a los candidatos ya avalados por el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa, se le preguntó a los ahomenses cuál consideran el peor defecto de un alcalde. Opinaron que la corrupción es el mayor lastre, con un 64.02 por ciento, incluso tres veces peor del poco interés por la problemática social que evidencian algunos al no hacer caso cuando los ciudadanos reclaman hasta con manifestaciones fallas en seguridad, agua potable, recolección de basura, alumbrado público, pavimentación y otros servicios públicos, como ha ocurrido en la pasada administración en Ahome, que tiene a la ciudad de Los Mochis sumida en el abandono, tanto que recientemente el gobernador Quirino Ordaz Coppel autorizó un programa de bacheo de 76 puntos más conflictivos.

En menores porcentajes consideran defecto si tienen vínculos con el nacotráfico, las denuncias de violencia de género, que en el caso de Ahome enfrentó la entonces síndica procuradora y hoy candidata a la alcaldía, Angelina Valenzuela, de parte de Billy Chapman, alcalde con licencia en Ahome y quien no consiguió la postulación por el distrito 02 federal, como lo había anunciado públicamente con registro en mano, pero sí colocarse en el número 9 de la lista de diputaciones de representación proporcional (pluris) de Morena.

Temas prioritarios en Ahome

Respecto a qué temas debe darle prioridad el próximo alcalde de Ahome, los encuestados consideran que las prioridades son la seguridad, la salud y la educación. Incluso en mayor porcentaje que la obra pública, la economía, el turismo y el campo.

El 43.40 % prioriza el tema de seguridad. Y es que siguen los homicidios y no bajan los robos en colonias, incluso varios asentamientos de Los Mochis tienen espectaculares donde exigen a las autoridaes combatir el delito. Otros han hecho grupos de WhatsApp con las autoridades policiacas para avisar de cualquier hecho, a falta de vigilancia.

En salud, el 23 % cree que debe ser tema en el plan de gobierno del próximo alcalde. La pandemia del covid-19 vino a evidenciar las deficiencias en el sistema, desde atención médica, abasto de medicamentos y de vacunas. Son muchas las deficiencias que se tienen que solventar en los hospitales públicos, y tener acceso a la medicina privada es cada vez más difícil.

La educación, que considera prioritaria el 20.74 %, siempre está en los programas de los candidatos y de los gobernantes, pero poco se concretan. Siguen las deficiencias tanto en estructura y tecnología como en calidad educativa. Generalmente las escuelas públicas son atendidas por los gobiernos federal, estatal y municipal en construcción de baños, cercas perimetrales y techumbres, pero los padres de familia pagan inscripciones y otras cuotas.

6 de junio

Se llevarán a cabo las elecciones en Sinaloa pra renovar gubernatura, las 24 diputaciones y las 18 presidencias municipales, que incluyen síndico procurador y regidores de los respectivos municipios.

Los Conocidos

Gerardo Vargas

Con un 76.25 por ciento, el candidato de Morena es el más conocido. Perdió una interna del PRI en Ahome con Policarpo Infante. Coordinó la campaña de Malova.

Líder Camacho

Con el 40.42 por ciento, es el segundo más conocido. Es la tercera vez que es candidato a la alcaldía: dos por el PAN y ahora por MC.

Mingo Vázquez

Con el 30.42 por ciento, es el tercero más conocido. Al principio del proceso dijo que iría por el PT, después se tomó fotos con representantes de otros partidos y hasta se registró por Morena.