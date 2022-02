Don Arturo lleva 30 años boleando zapatos en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Arturo Perea Medina, originario de la comunidad Cohuibampo, Ahome, Sinaloa, tuvo que venir a radicar a esta ciudad de Los Mochis para buscar una mejor oportunidad de trabajo, así como una mejor vida para su familia, pues en su lugar de origen, las oportunidades para sobresalir son prácticamente nulas.

Los boleros o lustradores de calzado son parte del paisaje de cualquier ciudad, están sobre las banquetas con sus tradicionales casetas fijas, ancladas a piso, las cuales en la mayoría de los casos tienen algún rótulo del nombre de una empresa que le patrocinó la lona o bien simplemente el nombre de la bolería.

Un poco de historia

Arturo Perea Medina tiene 75 años de edad y asegura que cuando menos lleva 30 años lustrando calzado en el sector centro de Los Mochis.

Sentado frente a las sillas de sus clientes, en tanto lee el periódico La i de Los Mochis, afirma que limpiar zapatos le ha permitido vivir y mantener a su familia con dignidad, pues así le enseñaron su padres a tener y poner en practica los valores, como el trabajar de manera honesta, sobe todo cuando se tiene una familia.

Señaló que actualmente el dinero que logra juntar durante el día, sí le alcanza para el sustento de su esposa y de él, pues actualmente en su casa solamente están ellos dos.

“Mis hijos ya son mayores de edad, algunos están casados y viven de manera independiente, por ello no es muy preocupante si gano mucho o poco dinero, pues ellos afortunadamente se mantienen con sus trabajos”, resaltó.

Tiempos difíciles

Don Arturo reconoció que actualmente el trabajo está muy escaso, pues los clientes no llegan como antes, que eran más frecuentes y casi no tenían tiempos muertos durante el día.

“Hoy por ejemplo ya casi son las 12:00 del mediodía y solo llevo un cliente atendido, cuando en años anteriores a esta hora ya había limpiado por lo menos 10 pares de zapatos”, resaltó.

El bolero dijo que los 7 días de la semana tiene la misma rutina, se levanta para venirse a trabajar y después de 5 horas regresa a su casa a descansar para el día siguiente, estar en su puesto para lustrar zapatos.

“Yo no puedo estar en mi casa sin hacer nada, además de que si me quedo ahí, simplemente me deprimo o me enfermo y para que no ocurra ninguna de esas dos cosas, sigo trabajando, prefiero estar aquí limpiando zapatos que estar sin hacer nada”, resaltó.

Asimismo, señaló que lleva muchos años en la calle, en donde ha visto a través de los años como han cambiado los edificios, las calles, pero sobre todo la gente, ya que más de 30 años en la calle ha visto muchas cosas, algunas que puede comentar, así como otras que prefiere no comentar, pues lo que pasa en la calle con la gente es cosa de ellos, pues lo más prudente es ver y callar.

Don Arturo señaló que afortunadamente la pandemia no lo ha frenado, pues ha sido de los adultos mayores que no le ha impedido el covid que siga en la calle trabajando para ganarse el sustento, sobre todo que pueda seguir llevando esos pesos a su casa para poder sostener a su esposa, ya que es quien depende de él.

“Lo que nos ayuda un poco es el apoyo que nos viene del Gobierno Federal, ese es un dinerito que nos ayuda para pagar los recibos de agua y luz, gracias al presidente de la república López Obrador, con esa bendición del apoyo estamos mejor”, subrayó.