Don Chuy vende cintos piteados en Los Mochis; no todos los días son buenos para la venta

Los Mochis, Sinaloa.- Jesús Eleazar Villegas Apodaca tiene 67 años de edad y es originario de San Juan de los Lugos, municipio de El Fuerte; sin embargo, los últimos 30 años los ha vivido en esta ciudad de Los Mochis.

Comentó que hace poco más de 35 años, cuando vivía en El Fuerte, estuvo en las filas de Seguridad Pública, en donde estuvo siete años; no obstante, los hechos violentos de ese entonces lo hicieron renunciar como elemento policial.

“Después de haber pertenecido a Seguridad Pública, decidí probar suerte como comerciante, en donde he estado los últimos 40 años, pero lamentablemente difícilmente puedo desplazarme, ya que sufrí un accidente automovilístico” resaltó.

Don Chuy, como le dicen sus clientes y amigos, detalló que el accidente que tuvo, fue que se cayó de una motocicleta cuando tenía como 24 años de edad, pero “entre más pasa el tiempo, menos puedo moverme”, subrayó.

Don Chuy dijo que, tras el accidente, no quedó bien de sus piernas, pero podía desplazarse, pero que entre más pasa el tiempo menos puede caminar, por lo que tiene que estar sentando.

“Anteriormente podía caminar alrededor del mercado Independencia, me iba más al sector centro; pero, como ya no puedo caminar, me paso la mayor parte del día sentado. Me gustaría que las autoridades me ayuden, que me asignaran en un local para no tener que estar trayendo y llevando todos los días la mercancía”, resaltó.

En su juventud, don Chuy sufrió un accidente en moto y quedó lastimado. Foto: Óscar Flores/ Debate

Las ventas

El comerciante dijo que lo que más vende son los cintos piteados y gorra, pero que también trae un poco de mercancía diversa, como lentes para el sol, memorias con música, cargadores para celular y otras cosas más.

“No todos los días son buenos para la venta, ya que hay días que sí logro vender algo, pero otros me voy en blanco, por lo que ese día solamente alcanza para hacer solo una comida al día, ya que, de lo poco que saco un día antes, de ahí agarro para comer”, resaltó.

Don Jesús dijo que hace un par de semanas llevó los documentos para registrarse y que se le pueda apoyar con el recurso federal que se le entrega a los adultos mayores: el 65 y Más, ya que asegura que lo poco que obtiene de las ventas solamente le alcanza para solventar los gastos básicos, como alimentación y vestido, pero, si se enferma, no tiene dinero.