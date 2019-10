Don Fernando desea reencontrarse con su familia

Los Mochis, Sinaloa.- Don Fernando es un adorable abuelito de 79 años de edad que se encuentra internado en el servicio de cirugía en el Hospital General de Los Mochis desde el pasado 21 de octubre.

“Llegó referido del Hospital Integral de Choix con el diagnóstico de la insuficiencia arterial de uno de sus miembros pélvicos. Es originario del estado de Chihuahua, acudió al Hospital Integral de Choix, donde le dieron los primeros servicios, para posteriormente tener una ayuda más especializada fue referido a nuestro hospital”, puntualizó Sergio Loza Rivera, director del Hospital General de Los Mochis.

A decir de sus tiernas palabras, perdió la vista hace algunos años y desafortunadamente debido a la gravedad de su padecimiento será sometido a una intervención quirúrgica.

“Está desde el 21 de octubre se le han estado haciendo las curaciones pertinentes; sin embargo, por lo avanzado que está su enfermedad de la insuficiencia arterial, requiere de un tratamiento más quirúrgico, es decir, una amputación. Después de la cirugía vienen unos días de recuperación, y no se egresará hasta que veamos que esa herida está bien y pueda continuar el tratamiento de manera externa”.

Intervención. A don Fernando le amputarán su pierna izquierda en el Hospital General de Los Mochis. Foto: Jorge Cota/ EL DEBATE

Desde la cama 425 permanece arropado con el cariño del personal médico y de un par de personas que acuden a cobijarlo con sus oraciones.

“Es un paciente que no tiene familiares, ha estado siendo ayudado por personas de una religión, han estado al pendiente de él, y por parte de nuestra trabajadora social del servicio de cirugía, ella ha estado pendiente, lo ha adoptado”.

Sergio Loza Rivera, director Hospital General de Los Mochis. Foto: Jorge Cota/ EL DEBATE

Se acompaña de recuerdos que permanecen vivos en su memoria a pesar del tiempo y su soledad enternece el alma.

“Hasta el momento no se han presentado familiares, hemos tenido la visita de una persona que es un pastor. El que guste acompañarlo se puede dirigir al Departamento de Trabajo Social para que se autorice su entrada porque el paciente realmente no tiene ningún familiar hasta ahorita, solamente ha habido alguna persona que lo conoce de su municipio y unas personas de Los Mochis que han venido”, expresó Lidia Bacasegua Ibáñez, trabajadora social del área de cirugía.

Don Fernando necesita pañales, toallas húmedas, papel sanitario, talco, jabón y crema, además de ayuda para solventar algunos medicamentos que no abarca el seguro popular.

“Nosotros realmente no sabemos en qué condiciones vamos a estar cuando lleguemos a esta edad, hay que ayudarlo; ahora es por él, mañana probablemente seamos nosotros; ese es el fin, ayudar a las personas que ahorita nos necesitan.”

Lidia Bacasegua Ibáñez, trabajadora social del área de cirugía. Foto: Jorge Cota/ EL DEBATE

Deseo del alma

Su corazón anhela reencontrarse con sus familiares una vez más y sentirlos cerca aunque no pueda verlos; desea entregar su último aliento en su humilde hogar, en su querido rincón del alteño municipio.

“Ojalá me mire mi familia, pobrecitos, son muy pobres, yo los comprendo, están muy pobrecitos, no pueden venir por eso, por falta de recursos, ya sabe usted que para todo necesita uno recursos, por eso no vienen. Yo quiero regresar a mi casita, me quiero ir a morir allá”, exclamó entre sollozos don Fernando.

Si usted desea ayudarlo puede acudir al Departamento de Trabajo Social del nosocomio o comunicarse al número 66 82 31 07 41 con Lidia Bacasegua Ibáñez.