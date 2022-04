Don José Luis lleva 40 años en la venta de donas en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- José Luis Morán Torres es originario de la ciudad de Los Mochis, lleva 40 años en el comercio, con la venta de donas, churros y aguas frescas.

Comentó que en los últimos dos años las ventas se han complicado debido a la pandemia de Covid-19. La venta de donas y aguas frescas se mantiene poco, ya que está haciendo un poco de calor, pero ya no es como antes.

“Sí vendo mis donas y el agua, pero le batallo mucho, ya que tengo que estar más tiempo ofreciendo el producto. Mi recorrido lo hago principalmente aquí en el sector centro, ya que si me voy a las colonias es más difícil la venta”, subrayó.

Don José Luis señaló que difícilmente saca para reinvertir y hacer un poco más de su producto o bien, poder comprar algo que le haga falta, pues las bajas ventas no lo ayudan para sacar adelante lo básico.

“En estos tiempos solamente sale para la papa y para irle abonando a los recibos de agua y luz, y qué te puedo decir, para otros gastos como medicina o la consulta de un médico si nuestra enfermedad es seria”, enfatizó.

Asimismo, dijo que todos los días desde las diez de la mañana sale a la calle para ofrecer sus donas y el agua, y a su casa regresa como a las siete u ocho de la noche, depende también si es un día bueno o malo.

“Yo a fuerza le tengo que andar ruleteando de aquí pa allá y de allá pa acá y pues, para acabar pronto necesito un buen punto, si no, pues hasta que venda todo, si no, no me sale la venta”, resaltó.

Don José Luis dijo que tiene 4 hijos, de los cuales dos son menores de edad y los de 20 y 24 ahorita trabajan de ayudantes de albañiles, pues de esa forma le ayudan para el gasto de la casa.

“Yo tengo 63 años de edad, yo me dedico a esto porque no tuve oportunidad de estudiar ni de otro tipo de empleos, gran parte de mi vida he estado con la venta de donas, churros y aguas frescas, esa ha sido mi vida laboral”, enfatizó.

El otro negocio

Don José Luis dijo que en el mercado zona 30 tiene un puesto fijo de donas, churros y aguas, pero que como todos saben, ese punto no es un buen negocio para ninguno de los comerciantes, pues está retirado del primer cuadro de la ciudad y además ahí están concentrados todos los comerciantes de donas y churros.

“Sé que hay clientes para todos, ya que el consumidor sigue comprando si el producto le gustó, pero aun así, tener enfrente a tu competencia quieras o no te quita los clientes y pues, es en donde ya no es un buen negocio, y en ese punto, pues sí se va quedando el producto, por ello nos vemos en la necesidad de salir”, subrayó.

El comerciante dijo que en los últimos cinco años, la situación para él, como para el resto de los comerciantes de la zona 30, ha ido a la baja ya que tras haberlos quitado de la vía pública, las ventas ya no han vuelto a hacer lo mismo.

“Si bien es cierto, el proyecto era bueno, ese mercado nos lo vendieron como si fuera un buen punto, pero no es así”, señaló.