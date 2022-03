Don Víctor trabaja con gusto como plomero en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- ¡Se reparan fugas de agua, se instala o repara tuberías, tinacos, enseres o accesorios sanitarios para servicio de agua, drenaje o gas...! Así es como se escucha el ofrecimiento de los servicios de plomería de don Víctor a través del altavoz que va montado en el manubrio de su moto color negro.

Víctor Ramírez dijo ser originario de esta ciudad de Los Mochis y que, como plomero, lleva más de 15 años, de los cuales 5 estuvo como ayudante de plomero; sin embargo, los últimos 10 años los ha trabajado de manera independiente, como patrón.

Don Víctor dijo que tiene 62 años de edad y que cuando tenía 16 años comenzó a trabajar en diferentes oficios, pero que el que más le gustó fue el de plomería.

“Decidí ser mi propio patrón, pues las ganancias son más, trabajo el día y el tiempo que quiero, no le rindo cuentas a nadie, con excepción de mi esposa”, señaló al tiempo que se le dibuja una sonrisa en el rostro.

La ruta de trabajo

Don Víctor señaló que no tiene una ruta específica para ofrecer sus servicios, ya que antes de salir a trabajar se pone a orar y va por donde Dios lo manda, pues asegura que Dios lo lleva a donde habrá trabajo.

“Soy un hombre de fe. Antes de salir a trabajar siempre me encomiendo al Señor. Y a veces salgo como burro sin mecate”, enfatizó.

El plomero reconoció que en su trabajo hay días en que sí logra buenas ganancias, pero otros apenas obtiene dinero para la comida del día.

“Actualmente no se puede ahorrar para ir pasando el día, ya que como casi no hay trabajo, se tiene que estar al día. No hago trabajos grandes, pues a mi edad ya no logró hacerlo con facilidad, generalmente hago puras tochitas”, resaltó.

En ese momento suena el timbre de su teléfono, contesta y su interlocutor le dice que le haga un trabajo, a lo que Víctor, con una sonrisa, accede. Le dan la dirección del domicilio y le dice que en el transcurso del día lo visitará.

Montado en su motocicleta de color negro, equipada con el altavoz y una caja en la parte trasera, Víctor comenta que así es su día, recorre las calles y algunos clientes le llaman por teléfono para que les haga alguna reparación.