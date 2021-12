Dora necesita ayuda para poder cuidar a su sobrino Francisco en Los Mochis: él sufre de epilepsias y parálisis cerebral

Los Mochis, Sinaloa.- Sin ser su hijo, Dora Alicia López Valenzuela cuida desde hace 35 años a Francisco como si lo fuera, lo ama, lo arropa entre sus brazos y a como ha podido le ha brindado su protección. Sin embargo, a sus 74 años de edad siente que sus fuerzas se le acaban y tiene miedo de no poder más adelante ayudarlo como siempre lo ha hecho y que él quede a la buena de Dios con sus epilepsias y parálisis cerebral, sin nadie que se apiade de su vida.

Por eso es que hoy levanta la voz casi como un ruego para pedir un poco de solidaridad tanto a la sociedad como a organismos como DIF Municipal y al Ayuntamiento de Ahome.

“No me alcanza el dinero más que para medio comer, las medicinas están muy caras. A mi niño lo acabo de sacar del Hospital General, a donde entró por neumonía. Necesita pañales, comida, medicinas como el Biodan (fenitoína) y el Trankitec (valprotato de magnesio). Ojalá alguien me ayude”, señala entre sollozos la noble mujer que, por si esto no fuera ya suficiente, está enferma y tiene que trabajar a diario en un triciclo vendiendo dulces, aguas embotelladas y otras golosinas para poder mantenerse.

Pide ayuda

Por el cada vez más transitado bulevar Zacatecas de la ciudad de Los Mochis, a la altura de la colonia 72, tal vez pocos conocen el drama en el que vive Dora en su domicilio, Zacatecas 317 norte, entre las calles Hidalgo y Jalisco.

Ahí, en un terreno casi imperceptible de apenas cuatro metros de ancho por 12 de largo, solo Dios conoce de sus súplicas, de su llanto, de su dolor, de sus ruegos porque la salud de Francisco y la de ella misma mejoren, pero también de sus sueños, esos que se le vienen a la mente despierta y lo imagina sano, feliz, con su propia familia.

En su triciclo, Dora sale a recorrer las calles o estadios, donde hay juegos, principalmente, donde ofrece sus productos, que le dan para comer. Foto: Jorge Cota/ Debate

Y es que él no tuvo la culpa de nacer así, manifiesta Dora entre lágrimas, pues quizá sin saber de su embarazo, el doctor le dio a la mamá de Francisco unos medicamentos para la diabetes que le truncaron su sano desarrollo en el vientre materno.

Así, desde sus 2 años de vida y tras ver que nadie se hacía cargo de su sobrino, o si lo hacían era a destiempo, Dora le tendió la mano y lo adoptó como hijo, y se consagró a él a tal grado que no pensó en nada más y renunció a su vida personal para vivir una de sacrificios, todo por amor a Francisco.

Pero el cuerpo se le cansó, explica: le duelen los huesos, padece del diabetes y tiene cataratas en ambos ojos, y así debe atender a su tesoro, de quien afirma jamás renegará porque es su hijo aunque no haya nacido de ella.

Solo le pide fuerzas a Dios para seguir adelante y poder seguirle sirviendo a su Francisco, y a la sociedad lo que sea su voluntad para brindarle una mejor calidad de vida. Si nace de su corazón ayudar, puede hacerlo directamente en casa de Dora, o al teléfono 6682512479. Se lo agradecerá enormemente.