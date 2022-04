Dory es una estrella que todos quieren conocer; la perrita conquistó miles de corazones en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- La señora María de Jesús Vázquez de Castillo jamás imaginó que su amada perrita, Dory Mar, fuera tendencia nacional por la gran fiesta de 15 años que presidió hace unas semanas en la ciudad de Los Mochis.

Sin embargo, ha disfrutado al máximo cada muestra de cariño hacia su compañera de vida, una french poodle que asegura vino a completar su familia, compuesta por su esposo, José Castillo, y sus cinco hijos, quienes ven a la pequeña Dory como su hermanita menor.

Obsequios

Sentada en la tranquilidad de su hogar y observada cariñosamente por don José, María de Jesús manifestó que durante estos días Dory ha recibido desde mensajes de felicitación vía WhatsApp hasta croquetas (las que a ella le gustan), ropa, regalo en efectivo para sus visitas al veterinario e invitaciones de medios nacionales para aparecer en televisión.

Y cómo no, si todo México quiere conocer más de la perrita que conquistó miles de corazones con su vestido de 15 años y la celebración única que le organizó su querida familia.

Amor y unidad. Dory es parte importante de la familia encabezada por don José Castillo y María de Jesús Vázquez. Foto: Libertad Montoya/ Debate

Incluso, ayer por la tarde Dory recibió el último de los regalos hasta el momento: un refrescante baño, dos moños para adornar su tierna cabecita y perfume de parte de la veterinaria Anna Lucía Canchola, de The Magical World Pet Spa, quien decidió unirse a los festejos luego de quedar maravillada por tanto amor prodigado a la perrita.

“Mi mamá me enseñó el video y de inmediato busqué y me puse en contacto con la señora María de Jesús y le ofrecí un cambio de look, aunque finalmente quedó en un baño porque ya le habían hecho este servicio para su cumpleaños”, explicó Anna Canchola para luego tomar entre sus brazos a Dory y llevarla a su spa de mascotas.

Ajuar. Dory tiene ropa para toda ocasión y para vestir especial en Navidad, Fiestas Patrias y San Valentín. Foto: Libertad Montoya/ Deate

Una familia de amor

María de Jesús detalló lo maravillosa que ha sido la vida al lado de Dory, la french poodle que le obsequió una de sus nietas cuando tenía un mes de nacida y a quien bautizaron con agua bendita y rezos a los 2 meses de vida. Como madrinas de tan tierno acontecimiento figuraron sus nietas Emi Lucero Montes Castillo, Isby Aranzazú Castillo Manzanares y Valentina Castillo Vizcarra.

Protección. Desde su nacimiento, Dory cuenta con su cartilla de vacunación y visita periódica al veterinario. Foto: Libertad Montoya/ Debate

El amor por Dory puede sentirse en la casa de los Castillo Vázquez desde el momento de llegar y verla salir para recibir a los visitantes ataviada con un fresco vestido blanco, una diadema de coloridas flores y sus impecables y cuidadas uñas pintadas de rojo pasión.

Regalo. Anna Canchola observa cariñosamente a Dory para luego llevarla a su baño en el spa de mascotas. Foto: Libertad Montoya/ Debate

Eso sí, no se separa jamás de María de Jesús, a quien acompaña a donde quiera que va pero, también, a quien obedece a la menor de las indicaciones.

Los Castillo Vázquez son felices con Dory y celebran que ahora sea tan famosa en todo México por su fiesta de 15 años, aunque para ellos ha sido una estrella siempre, desde el primer momento que llegó a la familia, a la edad de dos meses, y a quien han cuidado, alimentado y amado cada segundo de su vida.