Dos de los regidores del PRI rechazan aumento en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- A diferencia de sus compañeros, el coordinador de la bancada priísta en el Cabildo ahomense, Raúl Cota Murillo se levó las manos en la autorización del aumento salarial a los regidores por el orden de los 10 mil pesos mensuales.

Al respecto, el edil sostuvo que ni él ni su compañera de partido, Génesis Pineda aceptaron esta modificación en su salario argumentando que en contra de la línea de austeridad que debe manejarse a nivel municipal y que si se sigue en el estado.

Asimismo, aclaró que su decisión ni fue en base a una instrucción, sino más bien, a un acto de consciencia de no hacer mal uso del recurso público que pudiera destinarse a programas sociales o de infraestructura.

“Ni todos, ni unánime, yo no me subí el sueldo, yo no estoy de acuerdo y hago énfasis en que debemos rechazarlo, y estar conforme al apoyo a la ciudadanía, es un aumento desmedido lo cual no compartimos y tenemos que estar de acuerdo con los tiempos de austeridad que vivimos en Ahome, en Sinaloa y en México”, asentó.

Por último, comentó que en lo personal, rechazó dicho aumento porque como regidor, deben estar conscientes de que los tiempos que se viven en Ahome no es para derrochar el dinero.

“Es un aumento innecesario, rechacé este aumento porque esta administración se ha dedicado el derroche de recursos y debemos ser claros en lo que hacemos y decimos. No se me ha depositado en lo personal, tengo pruebas con lo que puedo dejar claro que como regidor del PRI no estuve ni estoy de acuerdo en generar mayor ingreso para los regidores”, destacó.