Drenaje de oficina de Bienestar en Los Mochis daña una casa

Los Mochis, Sinaloa.- Una gran humedad y la contaminación fecal causada por el taponamiento y rotura de la tubería del baño generada en la red del sanitario del segundo piso de la oficina de Bienestar, antes Sedesol, generó graves afectaciones en la vivienda contigua a la dependencia federal, en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa.

Así lo denunció Gervasio Valenzuela, quien asegura que desde hace más de siete meses están luchando para que el responsable de esta oficina en Los Mochis tome cartas en el asunto y asuma la responsabilidad pagando los daños generados.

“Mi casa está pegada a la oficina de Bienestar, la tubería de ese edificio está pegado a mi pared y reventó en mi baño que también está pegado a la misma pared. Al revisar mi baño descubrimos que estaba rota la tubería de la oficina, pero no se han querido hacer responsables porque todo el cochinero se salió por mi baño”, dijo.

Exigencia

En ese sentido, comentó que debido a la negativa de resolver esta situación por parte del responsable de la dependencia, Arturo Velázquez, tuvo que acudir a instancias legales, donde se le ordenó a Bienestar resolver su problema para que no continuara saliendo el agua sucia por el baño.

Sin embargo, no se han querido hacer cargo de los gastos que se han generado desde el día uno en el domicilio. Resaltó que hasta el momento no pueden utilizar el baño porque se encuentra en mal estado.

“Esta persona, el encargado, se ha portado muy mal. Ha hecho lo que ha querido. Le he dicho que me responda por el daño y se ríe, dice que no me arreglarán nada. Y no se vale, yo presenté el caso en un juzgado, pero ahora me piden un perito para que determine que el problema que ahorita hay en mi baño fue generado a causa de la tubería de la oficina y yo no tengo cómo pagar a un perito”, señaló.

El baño sigue abierto. Bienestar no quiere resolver. Foto: Libertad Montoya/ Debate

Por último, hizo un llamado a las autoridades responsables para que resuelvan esta situación que los tiene desesperados.