Durante septiembre baja demanda de solicitud de pasaportes

Los Mochis, Sinaloa.- Luego de la alta demanda de solicitudes de pasaportes registrada en meses anteriores, este trámite va a la baja, declaró Diana Orduño, encargada de la oficina de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el municipio de Ahome.

En ese sentido, la funcionaria municipal comentó que aunque aún permanece un promedio de 120 personas atendidas al día, la realidad es que actualmente las citas se están dando en un periodo más corto, incluso puede tardar dos días en darse.

“A este momento el trámite de pasaporte ya es un poco menor, nosotros seguimos atendiendo a las mismas personas diarias y afortunadamente si saca usted una cita el día de hoy está muy pronto, prácticamente a tres o cuatro días porque debido a la baja demanda se agilizan las citas”, señaló.

Y es que, agregó, uno de los factores para que se agilice el tiempo de atención es que muchas personas incumplen con las fechas que se les da.

“Si el usuario no necesita el pasaporte a la brevedad, que haga el trámite aquí en Los Mochis, muchos prefieren irse a Culiacán porque se lo dan en ese momento y es verdad, pero si usted no lo ocupa inmediatamente, no tiene caso que vaya y gaste cuando lo puede obtener aquí de tres a cinco días”.