EL DEBATE está siendo víctima de abuso de autoridad: José Borunda

Los Mochis, Sinaloa.- EL DEBATE está siendo víctima de abuso de autoridad del presidente municipal de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, al clausurar la clínica Mi Salud en Los Mochis, consideró José Borunda Menéndez.

El morenista aclaró que el mal uso de las instituciones con fines políticos particulares o de grupos se llama abuso de autoridad, “nosotros estamos advirtiendo que se está abusando de autoridad en el caso de EL DEBATE, como ha habido otros casos, pero creo que EL DEBATE está en su derecho, como empresa, de aducir este argumento ante las autoridades correspondientes, porque es claro un abuso de autoridad”.

Borunda Menéndez recomendó que se interponga una queja ante las autoridades competente.

“No creo que dejar solo a un empresario que sea víctima del abuso de autoridad sea el mejor camino. El mejor camino es la unión y el reclamo organizado ante las autoridades competentes. Aquí tenemos un abuso de autoridad claro que debe de cesar, no tenemos porqué sentirnos amenazados por la autoridad, debemos tener una autoridad que nos trate como ciudadanos, tenemos derecho a la certeza jurídica, no estar temiendo que puede llegar de un momento a otro la autoridad arbitraria a cerrarnos el negocio, eso era en otra época, de los años 50´s, estos tiempos son otros, ahora estamos en el tiempo de los derechos humanos, en la 4T ponemos por encima el respeto a los derechos humanos y lo que está haciendo Billy Chapman nada tiene que ver con la ideología que nosotros tenemos. Billy Chapman no representa a Morena”

Borunda Menéndez dijo que las acciones que están emprendiendo en contra de EL DEBATE saltan a la vista, “no podemos escudarnos en que si está justificado o no cuando es muy claro que es una especie de asunto personal y político. No creemos que las clausuras arbitrarias sean el mejor camino para atender problemas entre particulares y menos entre gobierno y particulares. Nosotros creemos que debe dársele espacio a la negociación, a la palabra y al acuerdo, en este caso están siendo demasiado rígido con EL DEBATE y creemos que la explicación está en una razón política”.

Reiteró que Billy Chapman no es de Morena, “nosotros no estamos con el abuso de autoridad y el presidente de la República lo ha demostrado. Billy Chapman no pertenece a Morena ni actúa como un morenista, no debe mentir, no debe robar ni traicionar al pueblo, Billy Chapman está abusando de autoridad”, concluyó.