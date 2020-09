Eddy Martínez se incorpora a entrenamientos de Cañeros de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- De calidad. El outfielder cubano Eddy Martínez se incorporó al campamento de prácticas de Cañeros de Los Mochis y el isleño se vio bien con una buena condición física y gran poder con su bat a la hora de tomar su turno en la sesión de bateo de la escuadra esmeralda durante la segunda jornada de la pretemporada que se lleva a cabo en el estadio Emilio Ibarra Almada de Los Mochis.

Martínez toma el lugar que dejó el jardinero norteamericano Jonathan Jones que inicialmente había sido anunciado por la directiva de Cañeros como uno de los tres jugadores extranjeros a los que tiene derecho en para esta campaña 2020-2021 de la Liga Mexicana del Pacífico, pero problemas familiares le impidieron a Jones cumplir con el llamado y es por eso que Martínez viene a ocupar su lugar.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Vengo con todas las ganas del mundo a tratar de hacer un buen trabajo en esta liga que me han dicho es de lo más fuerte, yo estaba bien en Ligas Menores en Estados Unidos pero la pandemia vino a cambiar todas las cosas, hasta el momento que me llegó la excelente noticia que venía a jugar con Cañeros de Los Mochis y me alegra mucho porque un buen trabajo aquí me va a ayudar mucho en Estados Unidos”, dijo este mediodía el isleño en un break de la fuerte sesión de acondicionamiento físico de este miércoles.

Eddy Martínez. Foto: EL DEBATE

El extranjero

Nacido el 18 de enero de 1995 en Las Tunas, Cuba, Martínez hizo su debut en la Liga Nacional de Cuba en 2013 con el equipo de Leñadores de Las Tunas y en 2016 hizo su aparición en Ligas Menores en Estados Unidos después de estampar su rúbrica con Cachorros de Chicago con quienes hasta el 2019 había jugado en clase doble A con el equipo de Tenesse.

Yo vengo a jugar donde me ocupen y a dar el cien por ciento en cada partido, sé el gran compromiso que tengo y lo quiero cumplir al cien por ciento”.

El cubano Eddy Martínez se vio bien con una buena condición física. Foto: EL DEBATE

El trabajo

Cañeros de Los Mochis tuvo una sesión de trabajo de más intensidad con los lanzadores fortaleciendo brazos y piernas con fuerte sesión de bullpen y jugadas defensivas, mientras los bateadores se metieron a la caja de bateo y el mánager Victor Bojórquez se puso a pasar la bola en sesión donde tuvieron participación todos los jugadores de posición, apoyados también por Mario Iván Santana, Alberto Castillo y José Luis Valdez.