Edgar Enrique está creciendo en un hogar lleno de amor, pero necesita el apoyo de la ciudadanía

Ahome, Sinaloa.- Está creciendo en un hogar lleno de amor, en el fraccionamiento Ampliación San Fernando de Los Mochis, donde se le brinda la atención y todos los cuidados que requiere, pero Edgar Enrique Hernández Cota necesita el apoyo de la ciudadanía.

El niño tiene dos años de edad y padece retraso global del desarrollo, posible Síndrome de West por tipo de epilepsia estructural, así como el síndrome del niño hipotónico, origen de padecimiento genético aún desconocido.

El pequeño se alimenta vía sonda gástrica desde hace dos meses. Actualmente está en terapia física y rehabilitación, toma cuatro medicamentos anticonvulsivos, cuatro diferentes suplementos y proteínas para brindarle los nutrientes que él requiere.

"Falta el origen del padecimiento, que es lo que estamos buscando con exámenes genéticos que le hemos hecho. Al nacer convulsionó, entonces eso fue un detonante de que algo pasaba", comentó Sugey Briceida Cota, mamá del pequeño.

Expuso que conforme fue creciendo, fueron notando el retraso en su desarrollo. "Seguimos en un la búsqueda de un diagnóstico. Ha sido difícil porque han sido momentos complicados".

Manifestó que el niño tiene dos terapias de rehabilitación a la semana, tras dos meses de haber estado hospitalizado en el IMSS de Los Mochis.

"Apenas vamos como que empezando de nuevo porque tras la hospitalización en el IMSS, fue en junio más o menos, me lo dieron de alta, entonces, como que va a agarrando fuerzas, quedó un poco débil, y a parte estaba muy bajo de peso".

Mencionó que el caso del menor se lleva en IMSS, con médicos particulares, donde se pueda para lograr darle una mejor calidad de vida.

"Cuando nació estuvo como 20 días en el IMSS en Culiacán, hemos ido a Hermosillo, Obregón Navojoa, a donde nos manden, a donde se requiera realizar algún estudio o terapia".

Informó que también están en lista de espera del CRIT de Hermosillo para valoración y terapias y darle seguimiento, pues nunca está de más otra opinión médica.

"La vida de él es tranquila, está creciendo en un hogar lleno de amor. Él es muy tranquilo, más que llorar reniega, es muy corajudo, entonces si algo no le gusta pues se pone a llorar, pero tratamos de hacer de él un niño feliz a pesar de sus limitaciones".

Pues el niño no sostiene la cabeza, no se sienta, no articula palabra, no fija su vista.

"No sabemos si nos mira, aunque en su ojo todo está bien, pero como viene de origen neurológico, eso no podemos determinarlo. Estamos enfocados en estudios, terapias y tratamientos para mejorar su calidad de vida".

Para brindar el apoyo a esta pequeño, pueden hacer sus donaciones al número de cuenta de Bancomer 4152 31347179 2775 a nombre de Sugey Briceida Cota.

Noble causa

Para recabar fondos para el niño, el ciclista Bismark Nájera organizó el evento Recorriendo la Baja por Enrique, que se realizará a finales de noviembre.

"Creemos que vamos a empezar el 24 de noviembre, vamos a salir de Ensenada en bicicleta rumbo a La Paz. El recorrido es con causa por el niño Edgar Enrique, queremos hacerlo para recaudar fondos y ayudarle".

Añadió que todo el recorrido será en bicicleta, y lo acompañará Homero Amado en estos mil 417 kilómetros que recorrerán de Ensenada hasta La Paz.

"En promedio vamos a hacer entre 90 y 140 kilómetros diarios con un día de descanso intercalado porque es necesario para no sobrecargarnos de entrenamiento. Tenemos proyectado que el recorrido dure de 14 a 16 días".