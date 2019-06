"Edificante recibir este tipo de galardones": Efrén García Guillén

Los Mochis, Sinaloa.-Por su trayectoria de 25 años en el periodismo deportivo, el cual desempeña con mucha pasión y un gran profesionalismo, Efrén García Guillén recibió la Medalla al Mérito Periodístico 2019 que otorga el Sindicato de Nacional de Redactores de la Prensa y la Asociación de Periodistas de Los Mochis.

¿Qué significa para ti haber recibido este reconocimiento?

Es algo muy especial. Muy motivante porque se siente bonito que se fijen en tu trabajo. Yo no tuve la oportunidad de estar en un aula recibiendo clases de periodismo. Soy periodista empírico y es muy edificante para mí el recibir este tipo de galardones porque son la muestra clara de que el empeño que le he puesto a mi trabajo no ha sido en vano.

¿A quién dedicas este galardón?

A toda mi familia y amigos. En especial a mis hijos, Efrén Alberto e Ivanna, y a mis padres, ya fallecidos, porque ellos son mi mayor motivación para luchar día a día por ser alguien en esta bonita profesión. Ellos son mi motor.

¿Cuánto tiempo tienes como periodista y columnista de deportes?

Tengo 25 años en el periodismo, a donde ingresé casualmente a invitación personal de Elisa Montoya Verdugo (qepd). Ella me animó a entrarle a esto. Ella fue mi asesora e impulsora. Como columnista tengo tres años en EL DEBATE, de los 19 que voy a cumplir en octubre próximo como reportero, aunque en mis inicios en Noroeste hice algunas columnas.

¿Qué satisfacción te ha dejado trabajar en el área de deportes?

Muchas satisfacciones, principalmente el hacer los amigos que tengo y convivir con grandes personalidades de la pluma. El tener un trabajo digno y el saber que mi trabajo lo leen a diarios muchas personas. El haber cubierto varios eventos deportivos como son dos Clásicos Mundiales de Beisbol, diez Series del Caribe y varias peleas de campeonato mundial. Tener como amigos a exitosos deportistas.