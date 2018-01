Ediles con intención de buscar un puesto

El tiempo electoral ya inició y son muchos actores políticos los que alzan la voz para ir en busca de un puesto de elección popular.

Tal es el caso de los regidores Miguel Ángel Camacho Sánchez del PAN, y Luis Felipe Villegas Castañeda por la vía independiente.

Postura independiente

Al confirmar la notificación que hizo a los partidos que conformarán la coalición Por México al Frente en Sinaloa su intención de participar por la alcaldía de Ahome, Luis Felipe Villegas Castañeda dejó en claro que no pretende quitarle el lugar a nadie.

“Decirles que venimos a sumarnos. ¿Cómo?, ya nos acomodaremos y ya veremos cómo vamos hacer ese trabajo en un futuro; no tiene caso pelear hoy si mañana vamos a estar agarrados de la mano haciendo campaña”.

Agregó que para empezar no se ha conformado el frente, sino hasta el domingo próximo y ya una vez integrado que se defina cómo se van a designar a los ciudadanos será otra historia.

Respeto

Por su parte, Miguel Ángel Camacho señaló que es un derecho legítimo el que otro personaje tenga intención de participación, sobre todo porque en el PAN las convocatorias son abiertas, dejando claro que la convocatoria para la elección de candidatos está en la militancia y será la sociedad quien tome la definición.

Asimismo, reafirmó su intención de participar en el proceso, buscando una vez más la alcaldía.

“Hoy más que nunca vamos por el proyecto por la presidencia municipal y no me quita el sueño los independientes. Respeto las decisiones de él, pero avalo mi posición y sé que estamos bien dentro de Acción Nacional y además estamos bien posicionados ante la sociedad, y la decisión se va a dar por posicionamiento, no por caprichos personales e individuales”, destacó.