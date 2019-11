Ediles de Ahome advierten que no aceptan a Andrés Estrada

Los Mochis, Sinaloa.- Ante el rumor de que Andrés Estrada Orozco pudiera ocupar la dirección de Participación Ciudadana a partir del 15 de noviembre, algunos regidores del Cabildo ahomense ya fijaron su postura y es de rotundo rechazo al regreso del exsecretario del Ayuntamiento.

Cabe recordar que por considerar que existía total opacidad y un gobierno bajo ciertos intereses, a mediados de marzo, los regidores del PT, Morena, PAS y PAN desconocieron al ahora exfuncionario y solicitaron al alcalde Billy Chapman la destitución inmediata.

Postura

Esta petición no estuvo a discusión, por lo que el presidente municipal accedió a sacar de su gabinete a Estrada Orozco; sin embargo, ese nombre de nuevo comienza a escucharse para los cambios que se anunciaron.

Raymundo Simons Cázarez, regidor del PT, consideró a título personal que si llegara el exfuncionario sería desagradable.

“En lo personal no me gustaría que llegara y si fuera así nosotros tendríamos que hablar con quien sea necesario para que no suceda. Sería desagradable, inclusive he platicado y me han preguntado varios compañeros míos regidores y tampoco les parece bien”.

En ese sentido, comentó que están abiertos a aceptar a quien venga, siempre y cuando no sea el exfuncionario, pues auguró que con su llegada, la dependencia podría ser utilizada con tintes políticos.

“Participación es un área que tiene presupuesto y comúnmente los gobiernos pasados la han utilizado como una base sólida para hacer o ganar adeptos. Hoy siento que no fue así y debemos procurar que siga siendo así”.

Por su parte, Fernando Arce Gaxiola, regidor del PAS, fue enfático en aclarar que no permitirán que llegue alguien a esa dependencia con la intención de operar políticamente.

No vamos a aceptar que ese cargo sea ocupado por alguien que venga a operar políticamente, dejando de lado en este caso las necesidades reales que tenga la población.”

Rechazo

Por último, el regidor de Morena Gerardo Amado se dijo sorprendido de que nuevamente surja el nombre de Andrés Estrada; sin embargo, señaló que estarán vigilantes en coordinación con sus compañeros regidores para que se tomen la mejor de las decisiones.

“Déjenme checarlo yo con mis compañeros regidores porque no puedo tomar yo una decisión personal, pero si nos vamos a sentar y luego voy a emitir una información personal.”