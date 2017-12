Ediles difieren sobre el SAT de Sinaloa

México es uno de los países donde más impuestos se cobran, también se cuenta entre los que menos recaudan, aseguró el regidor Juan Pablo Rodríguez, debido al bajo número de contribuyentes que se acercan al Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Los recursos

“Somos muy pocos los contribuyentes que se acercan al SAT y que están al día con las contribuciones”, resaltó el regidor priista. Igualmente, Dulce Ruiz comentó que esta propuesta “da certidumbre jurídica a los procedimientos administrativos de ejecución que ya se realizan por parte de las oficinas de Recaudación de Rentas”.

“Ser autosuficientes es la tarea, no podemos dejar todo a las participaciones federales. Ocupamos ser más eficientes en la recaudación de los impuestos ya existentes”, mencionó la edil de la fracción del PRI.

Finalmente, Miguel Ángel Camacho explicó que hay que mejorar las condiciones para todos los actores de la economía, así como eficientar y transparentar los dineros.

PARA ENTENDER...

Crearán un SAT para el estado de Sinaloa

Por mayoría en el Congreso del Estado se aprobó la creación de un Sistema de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES), el 14 de diciembre del 2017, que tiene como objetivo de lograr tener más eficiencia en la recaudación de impuestos en la entidad.

Con tres votos en contra, de los diputados de Morena y del PRD, los legisladores locales aprobaron la iniciativa presentada por el ejecutivo estatal para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Código Fiscal, Fiscal municipal, Ley de Hacienda, Ley de Coordinación Fiscal, de Justicia Administrativa, de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de Plantación, entre otros.

Cabe resaltar que empresarios de la zona norte del estado de Sinaloa han manifestado que mientras la iniciativa amplíe la base contribuyente, será bienvenida, mientras que otros temen que aumente los gravámenes.

SI

“Estos organismos son para abonar y beneficiar”

“Es muy importante que cada estado tenga su Sistema de Administración Tributaria porque así será más fácil la obtención de recursos, la verificación de los mismos y poder estar en contacto con los tres niveles de gobierno, tanto municipal, estatal y federal, para que estén unidos. Ayudaré en la recaudación y a nosotros, como empresarios, para estar al día: muchas veces, por desconocimiento, o por falta de información, no podemos estar al día con las contribuciones. Todas las aperturas de esta clase de organismos siempre son para abonar y para beneficiar, tanto al contribuyente como a los ciudadanos. Al final de cuentas el municipio se quedará en el municipio, que es lo que están buscando, en este caso. Siempre beneficiará que se regularicen los informales.”

Juan Pablo Rodríguez Cuadras

REGIDOR DE AHOME PRI

NO

"Mejor que se pongan a trabajar y transparentar"

Todas medidas y cargas impositivas no serán bien vistas y, por supuesto, con las cargas que ya tenemos vemos que no transitamos de una manera responsable hacia lo que son los sectores productivos; ahora, tratando de afectar más al contribuyente, ahí sí nos alejamos cada día más de los gobiernos. Los gobernados esperamos que tomen las mejores decisiones a favor, no cargándole más: mejor que se pongan a trabajar y que transparenten más los recursos, eso es lo que requieren los gobernantes; que seamos más honestos, más transparentes y que rindamos cuentas, a eso le apostamos, no creando organismos tributarios para seguir afectando le economía de las familias.”