Educación a distancia con más de dos hijos, el reto de padres de familia en Sinaloa

Sinaloa, México.- Las madres de familia que afrontaron la educación a distancia, derivada de la contingencia sanitaria que trajo el coronavirus, reportaron a EL DEBATE una multitud de retos, como tener que ayudar a sus hijos inscritos en diferentes grados escolares, lo que les acarreaba dudas y confusiones, según los testimonios anónimos que compartieron en la encuesta para conocer su opinión respecto a la conclusión del ciclo escolar 2019-2020, de acuerdo con un sondeo en línea llevado a cabo por este medio de comunicación [publicado originalmente en bit.ly/2VXI0do].

Las vivencias

«Al principio fue pésimo. Uno de los niños no quería hacer la tarea; el otro sí. Con las maestras tenía que hacer videollamada en diferentes horarios: uno era a mediodía; y el otro por las mañanas. Era muy estresante para mí, la verdad».

A pesar de ello, reconoció que notó mejorías, por ejemplo, en la caligrafía del niño: «Sí le sirvió mucho, porque le cambió la letra. Yo estaba con él y le decía que la borrara, para que le quedara bonita. La experiencia fue muy complicada», asentó.

Por otra parte, una de las madres de familia cuyo hijo asiste a una primaria pública en el norte del estado de Sinaloa relató que el menor de edad, por encontrarse en su hogar, «no quería hacer la tarea» y se resistía. Además, la madre de familia compartió con este medio que tiene una bebé de un año, por lo que era muy cansado dividirse entre el hogar, la bebé y la educación a distancia.

Asimismo, una madre de familia con adolescentes en el segundo año de nivel medio superior abundó que sus hijos recurrieron a examen extraordinario por presuntas «fallas en la plataforma» de recepción de trabajaos de la preparatoria: «Le echan la culpa al sistema. Me dijeron que todo estaba bien, que estaban al corriente, y resultó que casi para cerrar me hablaron los maestros para preguntar qué había pasado con los muchachos, que no habían entregado nada. Por el momento están castigados», concluyó.

"Fue muy difícil, porque tengo dos hijos, y a los dos les dejaban diferentes tareas y trabajos para realizar en la casa".

"El maestro nunca explicó los conceptos, solo envió la lista de tareas y pedía las evidencia, todo vía fotos de WhatsApp".

"Primero fue muy difícil poder con el hogar y tareas, conectarse, que el niño se pusiera al tanto con la escuela; después de un tiempo nos acomodamos, y fue menos complicado".

"En lo personal, pues ya hace varios años que cursé mis estudios, y al no estar actualizada sí se me complicaba".

"Solo enviaba los trabajos, nunca habló personalmente con mis hijos, no explicó la metodología de los trabajos".

"Fue un reto, ya que tenía otras labores para realizar, y las tareas observan mucho tiempo. En ocasiones no entendí algunos temas".

Para entender...

Califican con 8.1 a los maestros en la educación a distancia

Aunque no fue la mejor opción para concluir el ciclo escolar 2019-2020, el modelo de educación a distancia usado por el sistema educativo mexicano fue una buena alternativa, de acuerdo con la opinión de al menos el 38.7 por ciento de los padres y de las madres de familia que contestaron un sondeo realizado por redes sociales de periódico EL DEBATE. De forma general, los tutores percibieron un aumento en la carga de los educandos [nota disponible en bit.ly/2VXI0do].

