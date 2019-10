Ejidatarios de Topo Viejo paran trabajos de empresa de telecomunicaciones

Los Mochis, Sinaloa.- Los ejidatarios de Topoviejo pararon los trabajos que la empresa Megacable realiza de fibra óptica hasta El Maviri para llevar sus servicio de telecomunicaciones a la Baja California.

Jorge Apolinar Parodi Núñez, comisariado ejidal de Topo Viejo, manifestó que el domingo los ejidatarios tuvieron una reunión con Yamil Hallal, quien acudió en representación de la empresa de telecomunicaciones, pero no llegaron a ningún acuerdo, por lo que detuvieron la obra.

Mencionó que además, la empresa no ha presentado ningún permiso de Semarnat ni de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Los ejidatarios pararon los trabajos de fibra óptica que realiza la empresa. Foto: EL DEBATE

"Están barrenando la orilla donde está el núcleo ejidal. A nosotros nunca nos dieron una notificación de ese proyecto, el cual consiste en una fibra óptica que la van a pasar hacia la Baja California por el mar. Tengo conocimiento de que el gobierno del estado y Baja California ya llegaron a un arreglo para pasar eso", dijo.

Añadió que la obra está dentro de los terrenos del núcleo ejidal por la vía de paso hacia El Maviri, pero que todavía pertenece al ejido. Asimismo, mencionó que piden respeto y un beneficio para el ejido.

"Nosotros estamos pidiendo respeto, que nos notifiquen y que veamos que venga un beneficio al ejido. Estamos hablando de una empresa que no viene beneficiando al pueblo sino de una empresa de Megacable que cobra por tener el servicio", expuso.

Foto: EL DEBATE

Añadió que son 127 ejidatarios los que piden que no siga la obra y que se les respete.

Hasta que lleguemos a un acuerdo mutuo y un beneficio que quede al ejido", recalcó.

Por el mismo tenor, María Aurora Castro, ejidataria de Topo Viejo, comentó que si van a utilizar estos terrenos que para los ejidatarios haya un beneficio, pero no han llegado a ningún acuerdo y no quieren que sigan los trabajos.

Foto: EL DEBATE

Juan Francisco Gámez Cruz, también ejidatario de Topo Viejo, expresó que están en contra de esta obra mientras no se llegue a un acuerdo con el ejido.

"No hemos llegado a ningún acuerdo porque se quiere meter a fuerzas por aquí y no se puede. Tienen que parar la obra. Mientras no haya un convenio notariado no pueden seguir con la obra. Es terreno ejidal y tiene que haber una indemnización. A fuerzas no van a pasar libremente por aquí sin que haya algún apoyo para el ejido".