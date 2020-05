Ejidatarios del Morelos denuncian invasión de terrenos

Los Mochis, Sinaloa.- Después de que se diera a conocer que algunas personas empezaron a invadir un terreno aledaño al fraccionamiento Santa Luz por la calle Angostura entre Santa Mónica y San Nicolás, ejidatarios del Morelos denunciaron que una parte de estos terrenos pertenecen al ejido y el resto a un particular.

"Los invasores están agarrando ahorita una parte que nos pertenece que es la colindancia con el Canal 23 + 700, ahí en Santa luz y hay una parte que es particular, que actualmente desconocemos quién sea el dueño", denunció Francisco Montes Reyes.

El comisariado ejidal del Ejido Morelos dijo que son alrededor de 3 cuadras con superficie de más de 20 metros de fondo por 300 metros de largo lo que están invadiendo.

Asimismo, expuso que antes de que empezara la pandemia del Covid-19, también les invadieron terrenos en el bulevar Chihuahuita y Pedro Anaya.

"Nos percatamos de que existía maquinaria pesada, que estaban empezando a limpiar ese pedazo y había unos invasores y empezaron a cercar".

Sin embargo, mencionó que estos terrenos están en litigio, según el expediente 822/2017 en el Tribunal Agrario, derivado de que en el 2017, Gregorio Molina, en ese entonces director de Desarrollo Urbano pelió los terrenos argumentando que eran del municipio.

"Cuando nosotros los estábamos delimitando con cerco, llegó con la autoridad y nos levantó todo el cercado, nos echó a perder todo el trabajo topográfico que se había realizado ahí", recordó Montes Reyes.

Añadió que actualmente, las personas que se están queriendo adueñar de estos terrenos, cínicamente les dicen que ellos no se van a quitar y van a promover un amparo.

"No sé cómo van a promover un amparo porque no pueden acreditar la propiedad".

Mencionó que es el Ayuntamiento el que debería de responder sobre esas invasiones, que no se deberían de estar haciendo.

"Y que así como fueron y nos quitaron a nosotros que somos los dueños, que así los quiten a ellos".

Lamentó que las patrullas que llegan a estas invasiones no haga nada al respecto.

"Dicen que ellos no pueden hacer nada, que no son competentes, cosa que no es cierto porque ellos son la autoridad que previene el delito".

Mencionó que al ejido también le han invadido un espacio que está en el entronque de Centenario y Pedro Anaya.

Te podría interesar:

Pescadores piden que se active el recurso del Empleo Temporal en Ahome

El transporte foráneo trabaja con números rojos en Ahome: Mario Ruiz

DTyPS zona norte en Sinaloa registra 13 quejas por despidos injustificados