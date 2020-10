Ejidatarios exigen al módulo Sevelbampo que les suelte agua

Los Mochis, Sinaloa.- Desesperados, con el temor de tener afectaciones en sus siembras, productores de Bachomobampo 1 y 2 del municipio de Ahome acudieron a las oficinas del módulo de riego Sevelbampo a fin de exigir que se les libere un poco más de agua.

Iván Gamboa Urías, vocero de los inconformes, sostuvo que el líquido que les sueltan en este momento resulta insuficiente para regar los predios agrícolas; incluso, advirtieron que si no se les dota de más recurso, las pérdidas podrían ser graves.

Solicitud

“Venimos porque no tenemos el agua suficiente para el riego de campesinos de Bachomobampo 1 y 2. Estamos en desabasto de agua. La realidad es que se está yendo el tiempo de siembra de frijol, ya no pudimos hacer una siembra, estamos a destiempo y el abastecimiento del módulo no está siendo suficiente”, indicó.

Asimismo, comentó que derivado de la reunión que sostuvieron con los dirigentes de dicho módulo no se tuvo buena respuesta.

“El módulo nos dice que no es de su competencia porque Conagua no le da el agua suficiente y que la Red Mayor no le abastece. Se avientan la pelota, se quitan el problema pero si nosotros le estamos pagando al módulo, pues es al mismo módulo al que le estamos exigiendo que nos abastezca el agua para nuestras tierras, esa es la exigencia que estamos haciendo”, abundó.

En ese sentido, reconoció que al final son Conagua y la Red Mayor quienes tienen mayor responsabilidad, pero serán los encargados del módulo quienes tengan que hacer los trámites y gestiones necesarias ante estas oficinas.

“Estas son las responsables de abastecer de agua al módulo, porque el módulo le paga a la Red Mayor. Estamos hablando de más de 4 mil o 5 mil hectáreas en los Bachomobampos. Ellos nos dicen que habrá una reunión el día de mañana (hoy) con la Conagua y la Red Mayor para ver qué es lo que está pasando con ellos”, enfatizó.

Desespero

Por último, señaló que en caso de que no se les dé una respuesta favorable ante la petición que tiene, tomarán otro tipo de acciones, pues resaltó que el desespero de la población es mucho.