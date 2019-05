Ejidatarios impiden reanudación de rehabilitación de carretera

Los Mochis, Sinaloa.- La constructora Calsa intentó está mañana reanudar la rehabilitación de la carretera del libramiento oriente entronque Centenario a ejido Ohuira, que corre a cargo de la SCT, pero los ejidatarios del Morelos lo impidieron, amparándose en la suspensión de la obra que emitió recientemente el magistrado supernumerario número 27 del Tribunal Agrario.

"Aquí estuvo un representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el ingeniero Carlos Valdez, al entrevistarnos con él, pues le manifestamos que no podían estar en este lugar, ya que había una suspensión de obra por parte del Tribunal Agrario por el magistrado supernumerario número 27, él me respondió que le había hablado su jurídico y que le dijo que no tenía ninguna notificación de esa suspensión de obra", manifestó Francisco Aureliano Montes Reyes.

Foto: EL DEBATE

El presidente del comisariado ejidal del ejido Morelos, comentó que mediante el diálogo se le expuso que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debe tener conocimiento de la existencia del expediente 227/2014 en el cual se demanda por la reintegración de los terrenos afectados al ejido o la indemnización.

"Y al estar sujetos a un procedimiento judicial que se tenían que esperar a las resueltas del juicio y no venir a hacer obra cuando todavía no se resuelve sobre la responsabilidad de cada parte o la titularidad o no del mismo", dijo.

Foto: EL DEBATE

Agregó que por la imposibilidad que existe para realizar la obra que pretendían renovar, los trabajadores de la constructora se retiraron.

Añadió que estarán muy vigilantes en el lugar para que se cumpla el mandato judicial.