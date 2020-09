Ejido Morelos en Ahome parece un basurero clandestino

Los Mochis, Sinaloa.- Habitantes del ejido Morelos ya no saben qué hacer: desde hace algunos meses el lugar se ha convertido en un basurero clandestino sin que nadie haga nada al respecto. Sobre todo en la orilla del canal que corre paralelo a la carretera Los Mochis-Topolobampo, zona que está llena de desperdicios diversos, incluso hasta retretes viejos hay tirados.

Molestia

Javier Enríquez, vecino de dicha comunidad, aseguró que desde hace tiempo en las mañana amanece ese punto lleno de basura y nadie hace nada.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Incluso, aseguró que han pedido en algunas ocasiones al camión de la basura que recoja esa que está tirada, pero hasta el momento no les han querido hacer caso.

“Nosotros ya venimos desde hace tiempo batallando con el mismo problema, pero desde que entró esa nueva empresa que dicen que anda ahora en el lugar de PASA nosotros vemos que está peor”, señaló.

El dato. En el ejido Morelos, el cual se encuentra dentro de la ciudad de Los Mochis, existen muchas calles con agua sucia; vecinos reportan dioquis a la Japama. Foto: Javier Padilla/ EL DEBATE

Y es que dijo que tanto él como sus vecinos sospechas que las personas que no les recogen la basura en sus casas van y las tiran a ese lugar generando un grave problema, por los malos olores, por la imagen del lugar y por la contaminación que implica.

Lo malo. La orilla del canal que corre paralelo a la carretera Los Mochis-Topolobampo ha sido tomado como basurero clandestino, vecinos del lugar aseguran que nadie hace nada. Foto: Javier Padilla/ EL DEBATE

Problema grave

“Yo creo que las gentes de otras calles que no les recogen la basura pues se les hace más fácil venir a tirarlas aquí, pero nosotros que vivimos enfrente qué culpa tenemos. Por más que le decimos al camión de la basura, dicen que no, que a ellos no les toca, pero pues nosotros les decimos que es basura, pero a ellos y las autoridades no hay quién les gane”, dijo.