El 15 de octubre finaliza plazo para solicitar la precartilla militar en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- La Junta Municipal de Reclutamiento de Ahome, informa al público en general, en especial a los jóvenes Clase 2001, que el día 15 de octubre finaliza el plazo para que puedan solicitar la precartilla militar en el presente año 2019.

La información indica que para todos aquellos jóvenes de la Clase 2001 y remisos que todavía no han hecho el trámite, se presenten para realizar el procedimiento en la oficina de la Junta Municipal de Reclutamiento y participar en el sorteo anual de los conscriptos que se llevará a cabo el próximo mes de noviembre en el auditorio Benito Juárez de la ciudad deportiva Aurelio Rodríguez Ituarte.

Para realizar el trámite, los jóvenes deben llevar 4 fotografías tamaño credencial en blanco y negro, en papel mate, podrán ser digitales pero no instantáneas, pelo corto tipo militar, sin gorra, sin lentes, sin barba y bigote recortado.

De igual forma 2 copias fotostáticas del acta de nacimiento legibles y recientes (no se aceptarán actas de Internet con código “QR”, por no venir el lugar de nacimiento completo; es decir no viene la localidad ni el país donde nació el interesado y la fecha de nacimiento vienen con diagonales.

También comprobante de estudios en copia (boleta, constancia, kárdex, historial académico o copia del certificado de estudios realizados.

Copia de comprobante de domicilio (luz, agua, teléfono o predial). Copia de la CURP con el formato nuevo. Copia de la credencial del INE por los dos lados y en caso de no tenerlo presentar copia del INE del papá, mamá, hermano o familiar que viva en el mismo domicilio.

Para mayores informes acudir a la Junta Municipal de Reclutamiento de Ahome en el edificio Los Arcos, planta alta local 15, en Allende y callejón Juan Escutia, colonia centro o llamar al teléfono 8 181172 de lunes a viernes de 8 de la mañana a las 3 de la tarde, y sábados de 9 de la mañana a la 1 de la tarde.

El titular de la Junta de Reclutamiento aprovechó para hacer un llamado a los jóvenes que ya solicitaron la precartilla y cubrieron el trámite, y que no han acudió a recogerla, para que lo hagan ya que de lo contrario perderán lo hecho y el documento será incinerado.