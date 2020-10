El 15 de octubre podría iniciar vacunación contra la influenza en Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa. El próximo 15 de octubre es la fecha en la que pudiera iniciar oficialmente la campaña de vacunación contra la influenza en Sinaloa, declaró Omar González Corral.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número Uno comentó que la aplicación de esta dosis sería a la población en general, pero tomando como prioritario al sector de la salud, personas de la tercera edad, embarazadas, niños y personas que hayan padecido de covid.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Especificaciones

El funcionario estatal precisó que para el norte del estado, que incluye los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix, se espera que lleguen entre 55 a 65 mil dosis con el objetivo de llegar a la dosis en las primeras dos semanas de que inicie la aplicación.

“Ahorita estamos en espera de los lineamientos federales, normalmente la campaña contra la influenza inicia el 15 de octubre, hasta ahorita es la fecha tentativa que tenemos”, indicó.

Asimismo, comentó que aún no se les ha confirmado el número de vacunas que llegarían, aunque dijo que es importante que la población tome conciencia y acuda a los centros de salud y clínicas públicas a aplicarse la dosis para evitar no sólo que se contagien de esta enfermedad, sino que no se complique con el covid, padecimiento que aún existe.

“En años anteriores nos llegaba una meta desde 55 a 65 mil dosis a nivel jurisdiccional, ahorita estamos en espera de la información exacta de lo que se va a aplicar. Sabemos que es un biológico que trae una indicación y lineamientos precisos y específicos para su aplicación. Es importante que se apliquen la dosis”, mencionó.