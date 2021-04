El 3 de mayo retomarán vacunación contra Covid-19 en comunidades de El Fuerte

Los Mochis, Sinaloa.- A partir del próximo lunes 3 de mayo se retomará la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 en la zona rural de El Fuerte, correspondiente a la segunda dosis.

Aureliano Urías, director regional de Servidores de la Nación, explicó que estas vacunas contra el Covid-19 están destinados para aquellos adultos mayores de 60 años.

“Empezamos el día 3 de mayo muy seguramente en San Blas, La Constancia, Mochicahui y Dos de Abril. Ya prácticamente estamos terminando en dos días, son aproximadamente mil 500 de Mochicahui, como unas 8 mil vacunas en total, todo los de 60 y más, todo el que no quiso y está queriendo ahorita, vieron que a la gente no le pasó nada, que al presidente no le pasó nada y ya se animaron”, especificó.

Cabe mencionar que en días pasado se estuvo aplicando la vacuna en la cabecera municipal de El Fuerte y en algunas sindicaturas como Charay y San Blas.