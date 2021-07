El 80% de los hospitalizados por Covid-19 no están vacunados: Salud de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- De acuerdo a las estadísticas de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Sinaloa, cerca del 80 por ciento de las personas que se encuentran hospitalizadas por Covid-19 no cuentan con ninguna vacuna, declaró Francisco Espinoza Valverde.

El director de Salud Municipal de Ahome señaló que independientemente de la farmacéutica, todos los biológicos cuentan con una efectividad que va desde el 65 por ciento hasta en un 95 por ciento.

“La recomendación es vacunarse y aquí lo vamos a demostrar con estos números que se dan a conocer. El 80 por ciento de los pacientes que están hospitalizados en este momento en el estado de Sinaloa no están vacunados, independientemente de la edad que tengan, no están vacunados”, indicó.

Asimismo, precisó que al menos el 17 por ciento de los pacientes que están hospitalizados tienen solamente una vacuna y el 3 por ciento tienen las dos dosis.

“Hay una diferencia grandísima con respecto a la protección que está dando cualquier marca de vacuna, por eso la importancia de convencer a todo el que está a nuestro alrededor de que se vacunen, esto va ayudar a disminuir los contagios, de hospitalizarse o de fallecer”, sostuvo.

El funcionario municipal agregó que con respecto al número de contagios que ha habido, es muy poca la hospitalización que se tiene y ello se debe a que las personas consideradas más vulnerables como los de la tercera edad, ya cuentan con su esquema de vacunación.

“Esto no quiere decir que estas personas no se deben de proteger; al contrario, no se debe de bajar la guardia aunque la vacunación va avanzando y lo está haciendo muy bien, ya viene la vacuna hasta los 18 años”, asentó.

