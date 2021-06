El 80 por ciento de los adultos de Sinaloa ya están vacunados

Sinaloa.- Desde que inició la campaña de vacunación al día de hoy, se tiene un registro de la menos el 80 por ciento de los adultos mayores ya cuentan con el biológico contra el covid.

Así lo dio a conocer Jaime Montes Salas, delegado federal de los Programas Sociales en Sinaloa, quien precisó que han sido más de 764 mil personas las beneficiadas y quienes ya cuentan el esquema completo.

Podemos decir que llevamos 764 mil 299 personas vacunadas, más los que se siguen vacunando en las campañas activas. Tenemos un millón 350 mil 940 vacunas que hemos recibido de las cuales, un millón 117 mil han sido ya aplicadas, destacó.

En cuanto a las mujeres embarazadas, el funcionario federal señaló que ya se han vacunado a más de 8 mil 600 mujeres quienes, aclaró, tienen un seguimiento especial sin tener el reporte de alguna reacción secundaria que pudiera ponerlas en riesgo o al bebé.

De igual forma, consideró que el rezago que se tiene en este momento, no llega al dos por ciento debido a que en todas las campañas se ha tratado cubrir estas necesidades.

“A través de los servidores de la Nación estamos haciendo la invitación a todas las personas que no se han querido vacunar y a quienes por alguna razón no han podido acudir, las estamos buscando; no es una cuestión obligatoria, es gratuita y universal, cada quien decide si se vacuna pero es nuestra obligación invitarlos a que se vacunen para protegerse y proteger a su familia”, abundó.

Vacunación contra Covid-19 a personas mayores de 50 años en Los Mochis

