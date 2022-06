El 9 y 10 de julio será la Consulta Indígena sobre la planta de fertilizantes

Los Mochis, Sinaloa.- La consulta indígena que definirá el rumbo de la planta de fertilizantes que se construye en el Puerto de Topolobampo se realizará los días 9 y 10 de julio tal como lo ordeno la Suprema Corte de Justicia de la Nación, confirmó Gerardo Vargas Landeros.

El alcalde de Ahome comentó la idea es hacer amables deliberativas en las comunidades indígenas en donde sus habitantes podrán expresar su opinión sobre este proyecto y definir si están a favor o en contra; posterior a este ejercicio, se tendrán 15 días para tener una decisión final, es decir, podría ser a mediados o la tercera semana de julio cuando se tenga un resultado.

"Nosotros le estamos apostando a que las cosas salgan bien, hemos tenido platicas con el gobierno Federal, con la Secretaría de Gobernación y Semarnat y nosotros como Ayuntamiento para ver cómo vamos a participar, también con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas para que haya una comunicación completa, que no quede nadie sin decir que no fue enterado y que ellos (indígenas) tomen una decisión final", señaló.

En ese sentido, comentó que la expectativa es muy positiva pues los pueblos tradicionales han estado expresando en su mayoría la aprobación de ellos pero también hay grupos que no están de acuerdo que también lo han hecho público, pero lo más importante es que se sigue teniendo comunicación para que los indígenas puedan tener información más precisa.

"Como lo dijo el señor gobernador, que ellos (empresarios) también hagan compromisos con estas comunidades, ellos tienen que llevarse algunos beneficios, no de palabra yo lo he hecho, decirles que los compromisos no me los hagan de palabra, a mí me los van a firmar y pedí que fuera la secretaría de gobernación garante de eso. Espero que se logre y podamos reiniciar los trabajos de GPO lo más pronto posible, ya lo dijo el señor gobernador, el propio Presidente de la República le habló para pedirle información de cómo están las cosas, hay un interés nacional porque el efecto positivo de está planta será en la producción de fertilizantes a bajo costo", enfatizó.

Por último, dijo que como municipio serán coadyuvantes en donde ayudarán en la logística y hasta donde se les solicite y el proceso lo permita.