El 90% de los accidentes son por fallas humanas: Valenzuela Armenta

Los Mochis, Sinaloa.- La Unidad de Vialidad de Seguridad Pública de Ahome, a través del Programa de Educación y Seguridad Vial, impartió la conferencia Manejo Preventivo a empleados de las empresas Babatsa y Ford.

Los agentes, Lamberto Valenzuela Armenta e Irán Jasciel Drew Ibarra, manifestaron que el objetivo de estas conferencias, es inculcar en el ciudadano el respeto a las reglas y leyes de Tránsito, para que conozcan la forma de conducir en la vía pública y prevengan accidentes.

“Más del 90 por ciento de los accidentes en la vía pública son causados por fallas humanas o actos inseguros; aquí intervienen factores como el estrés, emoción, actividad, visión, audición, movilidad, consumo de alcohol, entre otros”.

El 5 por ciento se debe a las malas condiciones del vehículo, el 4 por ciento al mal estado del camino y el 1 por ciento a las condiciones climatológicas.

Cortesía

Recalcaron que si no se respeta la ley, se vulnera el derecho de la otra persona. “Las leyes regulan la conducta del individuo, por lo que deben respetarse para una mejor convivencia”.

Los asistentes aprendieron cuáles son los derechos y obligaciones que tienen los usuarios de la vía pública (peatón, conductor y pasajero), los artículos 401, 403 y 450 de la Ley de Tránsito, ¿Para qué nos sirve el cinturón de seguridad?, los riegos de conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas, el respeto a las reglas y señales de tránsito al cruzar las calles.

También hicieron hincapié en que no solamente se debe tramitar la licencia de conducir para poder tripular un vehículo, si no conocer los derechos y obligaciones que se adquieren, revisando los artículos de la ley. “Porque el ignorarlos, no los exime de que se les aplique la ley, en el caso de que se vean involucrados en hechos de tránsito que hayan arrojado resultados trágicos".