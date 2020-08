El Ayuntamiento de Ahome generó el problema en torno a la basura: PAS

Los Mochis, Sinaloa.- El responsable del conflicto que se vive en torno al tema de la recolección y disposición final de la basura en el municipio de Ahome es una parte del Ayuntamiento que minimizó las disposiciones legales que pudieran desencadenarse, consideró Fernando Arce Gaxiola.

El regidor del PAS recordó que el ordenamiento de los tribunales en todo momento fueron claros, los cuales eran basados en que OP no podía operar en tanto no se tuvieran un relleno sanitario; sin embargo, dijo, fueron el alcalde Billy Chapman y sus asesores jurídicos quienes propiciaron que aún así diera el servicio, considerando que el relleno sanitario de PASA pasaría a propiedad del municipio una vez terminado el contrato.

“A todos nos queda claro que OP no tenía cómo entrar a operar porque no tenía y no tiene al día de hoy un relleno sanitario, pero quien le abre el espacio fue el Ayuntamiento, lo abre violando la ley, y no lo digo yo, lo dice la resolución de los tribunales. Quién es el que hace todo ese desorden, el Ayuntamiento, más bien una parte del Ayuntamiento que no quiere entender que las cosas se tienen que hacer pegadas a derecho.

En muchas colonias el camión ha dejado de pasar durante varios días. Foto: Libertad Montoya/ EL DEBATE

El edil del PAS, el único que quiso explicar a los regidores por qué no debían votar a favor, pero no pudo contra todos los regidores, consideró que la postura de las autoridades municipales fue de apoderarse del relleno sanitario y así dar pie a que OP iniciara operaciones; sin embargo, dejaron de fuera la posibilidad de que un tribunal reconociera que estas instalaciones eran propiedad privada (de PASA).

La ciudadanía reclama un buen servicio de recolección. Foto: Libertad Montoya/ EL DEBATE

“Decidieron que OP tirara la basura en el relleno, pero qué sucede, PASA recupera las instalaciones, el tribunal dice que PASA tiene razón, que el Ayuntamiento lo despojó del relleno y que tenían que regresárselo a PASA hasta que no se demuestre lo contrario. Creyeron que iba a ser muy fácil, muy sencillo”, comentó.

Consecuencia

Con respecto a que el municipio se enfrentaría a otra responsabilidad de pago por el uso del relleno, sumado a la deuda de más de 30 millones que tiene con PASA, dijo que el municipio tendría que pagar a PASA. Sin embargo, “no existen condiciones para realizar ese pago. De por sí no querían pagar a PASA, a como estamos ahorita no creo que existan las condiciones y si se llegaran a pagar, si hubiera esa doble erogación, alguien tendría que responder porque estarían haciendo un daño al erario, pero está la parte que tienen que cumplir sus obligaciones con las empresas que al final están prestando un servicio”, destacó.

OP Ecología asegura que el retraso se debe a los cambios en las rutas. Foto: Libertad Montoya/ EL DEBATE

Para entender...

Municipio se apodera del relleno sanitario, pero días después tiene que entregarlo a PASA

A principio del mes de agosto el Cabildo avaló la conclusión del contrato que el municipio tenía con PASA para el servicio de recolección de basura; posterior a eso, con el uso de la fuerza pública, el Ayuntamiento se apropió de las instalaciones del relleno sanitario.

En su momento, las autoridades afirmaron que esto era una consecuencia natural por la conclusión del convenio de trabajo; sin embargo, representantes de Promotora Ambiental de La Laguna afirmaron que las instalaciones eran suyas, lo cual se comprobó días más tarde con la resolución del Juzgado Séptimo de Distrito, por lo que el relleno fue devuelto a la empresa.

Desde ese momento siguen recibiendo los camiones con basura de OP Ecología, quien se encarga de dar el servicio actualmente.

