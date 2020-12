El Ayuntamiento de Ahome se gastará más de mil 531 mdp en 2021

Los Mochis, Sinaloa.- Con 11 votos a favor y tres abstenciones, el Cabildo de Ahome aprobó el Presupuesto de Egresos correspondiente al año fiscal 2021 por el orden de los mil 531 millones 237 mil 371 pesos.

Fue la presidenta de la Comisión de Hacienda, Ariana Sulaee Castro Bojórquez, la encargada de dar lectura al dictamen presentado con anticipación por la tesorera municipal, Ana Ayala Leyva, destacando rubros de interés social y obra pública, así como obligaciones patronales.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Especificaciones

En ese sentido, precisó que para servicios personales se destinó un total de 481 millones 129 mil 953 pesos; para materiales y suministros, 157 millones 971 mil 069 pesos; para atender servicios generales, 344 millones 377 mil 332 pesos y para transferencias y apoyos, 302 millones 299 mil 536 pesos.

En tanto, para adquisiciones se destinó un total de 12 millones 343 mil 289 pesos; para inversión pública, 180 millones 187 mil 961 pesos, y deuda por 52 millones 928 mil 227 pesos.

Durante la discusión del punto del orden del día, la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites señaló que su voto es abstención debido a que solicitó previamente un informe detallado a la Tesorería Municipal, información que no se le hizo llegar.

“Mi voto va a ser abstención ya que el día 24 de diciembre mandé el oficio 0603/2020 a la tesorera para que me mandara el desglose por rubro ya que viene de carácter muy general y ocupaba más datos para cotejar algunas cosas y no me fue contestado hasta el 28 de diciembre, por esa razón me abstengo”, indicó.

Abstenciones

Por su parte, el regidor de Morena Gerardo Amado dijo que es importante que en este presupuesto se consideren los apoyos a algunas asociaciones civiles.

“Les hago el exhorto que cuando ratifiquen tomen en cuenta asociaciones y personas que hacen labores altruistas. Sé que algunas asociaciones se les está apoyando en este momento, pero sería interesante que se busquen otras alternativas.”

Mientras tanto, el regidor del PAS Fernando Arce Gaxiola, así como los ediles de Morena y del PT, respectivamente, Ramón López Félix y Simons Cázarez, coincidieron en señalar que es necesario que se hagan algunas adecuaciones específicamente al contrato colectivo a fin de evitar que gran parte del recurso se vaya a los gastos que generan las jubilaciones y pensiones.

Comentaron que en este rubro se llevan por lo menos el 30 por ciento del presupuesto de egresos, generando graves pérdidas al erario.

Cabe mencionar que esta modificación se haría valer en los contratos próximos en esta y otras administraciones, es decir, no se afectaría a la base trabajadora que actualmente goza de esta prestación.

“El porcentaje que está representando el salario y las pensiones casi se va el 30 por ciento, la tercera parte del presupuesto. No se trata de quitarle el derecho a quienes ya lo tienen sino se tiene que adecuar para los contratos que vienen”, estableció Arce Gaxiola.

Servicios Personales se lleva el mayor recurso del presupuesto 2021.