El Centro de Bienestar Animal de Ahome brinda atención digna a mascotas y animales de calle

Los Mochis, Sinaloa.- Lo que antes se conocía como Centro Antirrábico, hoy se ha transformado en Centro de Bienestar Animal del municipio de Ahome.

El director de Salud Municipal, Ramón López Félix, dijo que de requiere lograr un trato digno a todos los animalitos.

“Que haya un bienestar generalizado, buscando que las mascotas, parte de las familias, y los animales de la calle tengan un trato digno, que estén bien alimentados, bien cuidados y vacunados, y en eso estamos trabajando para tratar de hacer un acuerdo con la sociedad”, expresó.

Explicó que en el Centro de Bienestar Animal se están rescatando animales abandonado en la calle.

“Lo que hacemos es identificarlos, llevárnoslos, atenderlos para mejorar sus condiciones y buscarles una casa adoptiva”.

Expuso que a los animales agresivos se les brinda tratamiento médico, cuidado, alimentación y entrenamiento, y una vez que se controlan sus conductas agresivas se les busca donde colocarlos en una familia adoptiva.

Agregó que también con los animales de calle, que algunas veces ya son parte de un barrio, pero no tienen dueño, y que la gente los quiere, se les atiende en el centro de Bienestar Animal, principalmente con cirugía de castración para controlar la reproducción, y son regresados a donde se les recogió.

“Hoy estamos cambiando el enfoque. Hoy sí tenemos amor por los animalitos, y es lo que estamos tratando de decirle a la sociedad, que no es lo ideal dejar a las mascotas que estén pariendo si no se van a quedar con las crías y cuidarlas, por lo que todo aquel animal que necesite una atención gratuita para atención médica o esterilización, las puertas del Centro de Bienestar Animal están abiertas para todos. Pueden acudir a Baja California No. 1792 en la colonia San Francisco de Los Mochis, o llamar para información y citas al número 668 8154600, con el Dr. Ricardo Romo, Director de dicho Centro”.

Destacó que en Los Mochis, comparando a 10 años anteriores o más, se ve muchos menos animales de calle y hoy se ha visto reducido el número de animales de calle, con una reproducción controlada.

“Y para brindar un mejor servicio se han contratado 2 veterinarios más, y en breve vamos a tener de nuevo el quirófano móvil en comodato por parte de la Secretaría de Salud, con quien se trabaja en muy buena coordinación”.

Referente al tema de castigo a maltratadores de animales, el médico informó que eso le corresponde al Congreso, establecer las leyes y dictaminar las amonestaciones por las faltas.

“Afortunadamente se ha avanzado mucho con la aprobación de una Ley para la protección animal, y con ello todos aquellos que maltratan animales lo van a pensar porque serán castigados”.

La filosofía de atención del Centro de Bienestar Animal es partiendo de que son más los que quieren a los animalitos, porque un animal te da cariño, amor, te quita el estrés y te hace compañía.