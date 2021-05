El Centro de Los Mochis, olvidado y deteriorado

Los Mochis, Sinaloa.- Entre montones de basura y pavimento maltratado se encuentra el sector Centro de la ciudad de Los Mochis.

Hace algunos años, el primer cuadro de la ciudad fue uno de los puntos en donde el gobierno municipal le apostó con proyectos de embellecimiento.

Uno de ellos es la Zona 30, donde una de las avenidas, en este caso la Zaragoza, desde el bulevar Rosendo G. Castro hasta la Hidalgo, fue intervenida con una obra moderna.

Sin embargo, al día de hoy, esa zona de la ciudad no es la más olvidada pero sí la más notoria. Y es que el Centro de Los Mochis es uno de los puntos más visitados por ser sector comercial.

En ese sentido, comerciantes del centro denunciaron que desde hace dos años el gobierno municipal se ha olvidado de ellos y ahora en lugar de avanzar en el tema de embellecimiento, van en retroceso.

Molestia

“Yo creo que lo más notorio y molesto no sólo para nosotros los comerciantes, sino para los clientes que nos visitan, es que ven basura en todas las esquinas. No sé qué es lo que está pasando, pero la verdad es que están dando un mal servicio: hay lugares en donde tardan más de una semana en pasar y eso no lo digo yo, sino que ahí está, a la vista de todos”, denunció uno de los comerciantes quien por miedo a represalias decidió omitir su nombre.

Pero este problema de retroceso, no sólo es en el tema de la recolección de basura, sino también en la mala condición de las calles, especialmente en los callejones, uno de ellos es el Agustín Melgar.

“Los callejones son un símbolo de la ciudad, hay mucho comercio, son rutas de mucha movilidad y es de las zonas más olvidadas. Basta con darse una vuelta por el callejón Agustín Melgar desde Guerrero hasta Degollado, porque no sólo es en el centro sino que es buen tramo”, insistió.

Ante esta situación, comerciantes del centro pidieron la intervención inmediata del gobierno municipal para que se lleve a cabo un verdadero proyecto de embellecimiento, “pues con eso de que andan en campaña yo creo que todos prometen y los que están en el gobierno como ya se van sabemos que no nos van a tomar en cuenta, pero yo creo que es importante que le inviertan a mejorar el centro. Los comerciantes de aquí somos los que movemos la economía y deben reconocerlo”, señaló una comerciante.