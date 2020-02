El Congreso ya no puede juzgar dos veces al alcalde de Ahome por el mismo delito: presidenta de la Jucopo

Los Mochis, Sinaloa.- Después de que la Sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechara el recurso interpuesto por el presidente municipal, Manuel Guillermo Chapman Moreno, contra la resolución de la Sala Regional de Guadalajara a favor de la síndica procuradora de Ahome, Angelina Valenzuela Benites, contra quien se emitió sentencia porque se ejerció violencia política en razón de género y acoso laboral, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa, Graciela Domínguez, manifestó que no se puede juzgar dos veces al alcalde de Ahome por el mismo delito.

"Por ese delito ya no podemos juzgar dos veces al alcalde, él ya recibió una sentencia y él tiene que acatar la sentencia. A nadie se le puede juzgar dos veces por un mismo delito. El Congreso ya no puede juzgarlo por eso delito. No se puede juzgar a una persona dos veces por una misma causa, incurriríamos en una ilegalidad", dijo al ser cuestionada sobre si se puede retomar el proceso de juicio político a Guillermo Chapman Moreno.

Mencionó que para un juicio político se requiere que primero se presente una denuncia y se tienen que revisar los términos de esta denuncia como sucedió la primera vez.

"Por qué no prosperó, porque mucho de lo que se acusaba no estaba documentalmente comprobado. Sin embargo, hay muchas cosas de la que se le acusaban, incluyendo esta resolución que el Tribunal tuvo. Entonces, hay opciones para hacer justicia. En este caso en concreto se acudió a un tribunal y el tribunal ya sancionó esta conducta del alcalde, por lo tanto, yo qué diría, no tiene caso que presentemos un juicio político por este delito o esta mala conducta cuando ya fue juzgado porque no lo vamos a poder juzgar dos veces. Tendrían que hacer otros elementos", expuso.

Comentó que si hubieran realizado el juicio político sin la legalidad que este requiere, habrían incumplido los diputados.

Recalcó que para hacer el juicio político no había elementos, ya que tiene ciertas características y no es el mismo delito que atendió el tribunal.

El tribunal atendió un delito (Diferente). Al Congreso no le plantearon como al tribunal se lo plantearon, primero habría que revisar los expedientes, al Congreso no se lo plantearon en esos términos. No es exactamente lo mismo que se planteó y con las mismas pruebas

Destacó que el juicio político no es tan sencillo de comprobarse y de configurarse.

En esos términos felicitamos al tribunal que haya realizado este trabajo y que además haya ratificado no solamente el tribunal de Sinaloa sino la Sala Regional de Guadalajara y el Tribunal Federal, la sentencia

Graciela Domínguez Nava ofreció una rueda de prensa en Los Mochis, acompañada de los diputados locales

Juan Ramón Torres, Rosa Inés López y Flor Emilia Guerra, donde dio a conocer el trabajo que se ha estado realizando desde el Congreso del Estado como reformas, adiciones o derogaciones a diversas leyes del estado y la creación de nuevas leyes, durante el primer año de ejercicio constitucional del 1 de octubre del 2018 al 30 de septiembre del 2019 y del primer periodo del segundo año constitucional del 1 de octubre del 2019 al 31 de enero del 2020.