El Covid-19 ha causado pérdida de empleos en el norte de Sinaloa: CTM

Los Mochis, Sinaloa.- La pandemia provocada por el Covid-19 generó una considerable pérdida de empleos en la región que no será fácil recuperar dada la difícil situación económica que se vive actualmente por la misma razón sanitaria, reconoció Nicolás García Castillo.

El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en la zona norte del estado de Sinaloa dijo que pese al panorama actual de la pandemia, se tiene la esperanza de una reactivación económica con las inversiones que tanto se han anunciado para esta región y con el mantenimiento de las fuentes de empleo que no se perdieron.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

“La recuperación del empleo va avanzando, en unos trabajos en un 30 por ciento, en otros al 50 por ciento. No tenemos una cifra de la cantidad de empleos que se perdieron pero sí se perdió mucho y es difícil la recuperación”, agregó.

Recomendaciones

García Castillo resaltó que la recomendación a los obreros sigue siendo que se cuiden, que sigan con los protocolos por las empresas para el ingreso a sus instalaciones.

Lo importante es que todos lo respetemos para que se mantengan a la baja los contagios”.

Asimismo, el líder de la CTM lamentó la desafortunada pérdida de obreros que tuvieron que mantenerse activos durante la pandemia para llevar el sustento económico al hogar y que por alguna razón se contagiaron y perdieron la vida o se encuentran con secuelas de su salud.

“Esto ha hecho cambiar todo, hasta la forma de adquirir el producto, la forma de trabajar y todo sigue con mucho miedo que de alguna manera genera el desempleo y pérdidas considerables”, agregó.

Pandemia activa

García Castillo recordó a los trabajadores que la pandemia sigue activa y los cuidados deben continuar para evitar contagiarse. El problema, dijo, es que la gente no lo entiende, no quieren usar el cubrebocas, el gel antibacterial y la sana distancia, pero la falta de cultura de usarlos es lo que no ayuda en muchos de los casos.

Última noticias locales en los siguientes enlaces:

Noticias Los Mochis, Noticias Sinaloa

“Si desde arriba se hubiera puesto el ejemplo desde el principio, con el secretario de Salud, el presidente de la República, todo esto se hubiera hecho siempre, pero no se hizo y cuando se pidió que se hiciera ya era tarde”, finalizó.

También te puede interesar:

INE Los Mochis concientiza a poner atención a niños en casa durante la cuarentena por Covid-19

Choferes de Los Mochis se toman muy en serio las acciones contra Covid-19

Sindicaturas de Ahome tendrán albergues para personas con Covid-19