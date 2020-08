El Día del Abuelo será celebrado en grande en el Asilo Santa Rosa en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- La contingencia sanitaria no es motivo para dejar de lado las celebraciones que llenan los corazones de alegría, amor y esperanza, como es el caso del Asilo Santa Rosa, donde hoy celebrarán en grande el Día del Abuelo.

Y aunque en esta ocasión será un festejo diferente, en donde no habrá la banda de todos los años, ni las visitas que se reciben ese día, sí habrá fiesta y diversión.

Festejo

César Omar Meza Martínez, administrador por parte del Patronato de dicha institución de asistencia, comentó que el festejo iniciará con la celebración de una misa en punto de las 10:00 horas, la cual será oficiada por el padre Rodolfo.

Como sabemos, esta pandemia nos ha afectado a todos de diferentes maneras. Lo que pretendemos nosotros es festejarles de tal manera que no resientan esta pandemia.”

Para ello, dijo, se contará con la presencia de Jonathan El Trompetista, quien amenizará por algunas horas esta celebración a fin de que todos los adultos mayores que están en dicho asilo se sientan consentidos.

“Al igual se les dará comida, pastel. Tenemos varias personas que nos han apoyado en la cuestión de que nos van a dar pastel, bolis”, precisó.

Asimismo, aclaró que por el tema de la pandemia, en esta ocasión no se recibirán visitas de familias, pues resaltó que lo que se busca es mantener un control en esta contingencia sanitaria.

“En esta ocasión no habrá visitas, pero la cuestión es que ellos (adultos) no resientan esta pandemia y no crean que por eso se nos olvidó su festejo. Por eso el personal estará festejando con ellos. Por la pandemia los familiares y personas cercanas a ellos no podrán estar, ya que es un grupo vulnerable y no podemos arriesgarlos a un contagio. Queremos que ellos se sientan felices”, señaló.

Precaución

Meza Martínez recordó que en este momento se encuentra 68 adultos mayores en este asilo a los cuales se les dará un momento de diversión.

Por último, dijo que las personas o empresas interesadas en brindar un apoyo o regalitos para los adultos mayores ante su festejo, pueden acudir de manera directa a las oficinas del Asilo Santa Rosa, el cual está ubicado sobre la carretera Los Mochis-Campo 35.

