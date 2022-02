"El Estado no da ni gel antibacterial a escuelas": Alma Dinora Miranda, coordinadora del SNTE 53 en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Prácticamente el gobierno del estado ordenó el regreso a clases presenciales a sabiendas que no hay condiciones ni de infraestructura ni sanitarias, declaró Alma Dinora Miranda Mondaca.

En ese sentido, la coordinadora del SNTE 53 en Ahome exhibió que aunque la mayoría de los planteles abrió sus puertas con la promesa de apoyo por parte de las autoridades, la realidad es que ni gel antibacterial surten para los filtros sanitarios.

No hay apoyo

“Todavía en la última reunión que tuve con directores me pedían que le dijeramos al gobierno que les mandaran de perdida gel, se utilizan muchos cubre bocas, gel para recibir a los alumnos, insumos para sanitizar las escuelas y aún no se recibe de parte del gobierno lo que se necesita. maestros y padres de familia son los que están haciendo ese aporte económico”, indicó.

En ese sentido, comentó que los maestros y directivos continúan con la solicitudes de apoyo ya que reciben a los estudiantes en sus escuelas; sin embargo, la respuesta sigue siendo la misma, no hay recursos ni material.

“Se siguen solicitando los materiales, yo tuve reunión con directores en los últimos tres días de la zona rural y urbana y esa es la queja, que no hay insumos, que no tiene como atender a los alumnos y ni se diga de las necesidades de las escuelas”.

Por último, dijo que las principales necesidades están los baños, bebederos, impermeabilizantes, techos, alumbrado, pintura entre otros.