El Estado no puede meterse en contra de los padres: ConFamilia

Los Mochis, Sinaloa.- La actualización de los libros de texto en el que aparecen imágenes sexuales explícitas es un retroceso en la educación de los niños, ya que se le quita el derecho a los padres a ejercer su propia enseñanza, consideró el presidente del Consejo Mexicano de la Familia (ConFamilia), Juan Dabdoub Giacoman.

¿Cómo afecta esto en la educación de los niños?

Primero está violando un derecho humano de los padres porque los padres tenemos el derecho de ser los primeros educadores de los hijos. El Estado no puede meterse con los padres. Además, el Estado está siendo moralista, el Estado debería enseñar lo que es la biología de la sexualidad, pero cómo usas tu sexualidad es una cuestión moral. Yo puedo pedirle a mis hijos que vivan la abstinencia hasta que se casen o le puedo pedir a mi hija que se vaya de prostituta, eso ya es decisión de los papás, pero no me vengas a decir cómo tienen que vivir la sexualidad mis hijos cuando yo soy el que va a vivir las consecuencias de mis hijos.

¿Esto es un problema del actual gobierno?

Esto no es un problema del actual gobierno, es un problema de los políticos que están respondiendo a otros intereses que no son los intereses de las familias mexicanas, pero este ggobierno viene más agresivo, todavía no cumple un año y ya está haciendo un desastre que afecta a las familias.

¿Qué opina del aborto?

Tuvimos una reunión con el movimiento de los pañuelos verdes y resulta que dicen que la mujer tiene la libertad de abortar las veces que ella quiera. Entonces ya no es que sea una violación lo que ellas están buscando, es que aborten cuantas veces les dé la gana. Que la mujer viva la sexualidad irresponsablemente y si queda embarazada, que el Estado le practique un aborto. La aspiración que llevan es que sea totalmente libre el aborto en México.