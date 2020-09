El Fuerte: Pasa días sin internet, sin poder enviar y recibir trabajos escolares

El Fuerte, Sinaloa.- Verónica Castro es una mujer que ama a su familia. Para ella y su esposo, Juan Carlos Arévalo, sus hijos son su mundo y su razón de ser. Viven en una humilde vivienda en el ejido El Pochotal, El Fuerte.

Por ellos viven y por ellos luchan día a día para encontrar la manera de brindarles techo, cobijo, alimento y educación. Todo, con apenas 160 pesos que recibe cada día el padre de familia al terminar su jornada en el campo, donde trabaja de sol a sol a veces hasta que las fuerzas no le dan más, e incluso más allá de estas, para garantizar el pan en su mesa.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Y hasta antes de la pandemia del Covid-19 iban cumpliendo con sus obligaciones como pilares del hogar a como se podía, a como iba resultando el día a día; sin embargo, la nueva normalidad educativa vino a complicarles el panorama.

Esto, debido a los requerimientos que exige esta nueva normalidad y en la que se hace indispensable trabajar con celulares inteligentes, una tablet, una computadora, las memorias USB, el internet, servicios digitales como Google Classroom y aplicaciones como WhatsApp y Zoom, entre otras, para avanzar en las materias.

En un improvisado cuarto Verónica cocina los alimentos. Foto: EL DEBATE

Incertidumbre

Desesperada, mientras carga al pequeño Axel de apenas dos meses de vida, en el tejaván de su vivienda en el ejido El Pochotal, El Fuerte, Verónica manifiesta no saber qué hacer porque del poco dinero que ingresa debe apartar 100 pesos quincenales si quiere garantizar el internet en un celular de medio uso que consiguieron para que la más grande de sus hijas, Valeria, de 14 años de edad y quien cursa segundo año de secundaria, pueda cumplir con sus tareas en la Escuela Secundaria General José Jesús Rodríguez Torres del ejido La Constancia, en El Fuerte.

Valeria es una adolescente dedicada en la escuela. Foto: EL DEBATE

Pero no solo es su hija adolescente. Hay dos niñas más, Romina y Natalia, quienes estudian la primaria y, aunque en menor medida, también necesitan de las herramientas digitales para avanzar a la par que el resto de sus compañeros de escuela y el de los niños de su edad de todo el país.

Y aquí es donde a Verónica se le nublan los ojos de lágrimas y se pregunta con tristeza cómo hacerle para poder darles la educación y la tecnología que les exige la modernidad y los ajustes educativos a los que obligó la pandemia del coronavirus.

Cómo hacerle frente a esta situación, se cuestiona, cuando primero se tienen que garantizar al menos tortillas, huevos y frijoles en su casa, así como el pago de servicios básicos como luz y agua con un jornal de 160 pesos diarios y la venta de una poca de fruta de temporada que pepenan y ponen al paso de los automovilistas por la orilla de la carretera Los Mochis-San Blas.

“Pero esos 160 pesos es si trabaja, porque como ahorita, no ha trabajado en tres días porque las lluvias no se los permite, no pueden andar en el corte de mango y pues, no vamos a tener para el internet de la niña y, pues, a ver qué pasa, porque aparte el teléfono se le apaga a cada rato, le dura muy poco la batería.”

Petición

La situación de los Arévalo Castro es crítica porque aunque a todas luces es un hogar donde reina la armonía y existe una sólida unión familiar en la que los pequeños se ayudan unos a otros y se cobijan en el amor de sus padres, también en sus cuatro paredes se encierra una realidad que duele, una realidad que desgarra el alma y que lleva a pensar en un México de contrastes, un México de carencias en el que miles de niños y adolescentes atraviesan por la misma situación que Valeria, Romina y Natalia y sus hermanos de menor edad, Kimberly, Cristopher y Axel.

Antes de todo esto era más fácil porque Valeria se iba en camión a la secundaria de Constancia y las otras dos aquí están en la primaria de El Pochotal.”

Pero ahora tiene a sus tres hijas en edad escolar en su casa y otros tres niños, más pequeños, que igual que las primeras demandan su atención, por lo que ahora, además de ser madre de familia, también se ha convertido un poco en maestra de sus pequeñas.

Sin embargo, esta situación no amedrenta a Verónica, al contrario, planta cara a los problemas, a la adversidad, y los soluciona de acuerdo a sus posibilidades.

Y como la buena madre que es, Verónica manifiesta que si ella pudiera pedir algo, y que se le concediera, no serían lujos ni una mejor ropa o un mejor calzado o viajes, ni siquiera comida o una casa en mejores condiciones. Ella sólo pediría un celular inteligente para que sus hijas, principalmente Valeria, no pasaran por tantas penurias ni escasez al momento de hacer las tareas o tomar las clases.

No pido nada más, ni comida, ropa, nada, solo un celular para mis hijas porque lo necesitan para la escuela.”

Si sale de su corazón ayudar a esta familia fortense, puede comunicarse al celular 6981 082792 con Juan Carlos Arévalo o acudir a El Pochotal, frente al poste 56 o a la tienda Mi Pasadita, a la entrada al ejido si se traslada de El Fuerte, o a la salida si lo hace de Los Mochis.

Viven entre su realidad de niñas y el sueño de crecer

Formar parte del Ejército, ser ginecóloga y ser “millonaria” son algunos de los sueños que rondan por las mentes infantiles de algunos de los hijos del matrimonio Arévalo Castro. Con un aire de inocencia que solo puede tener un alma transparente, Verónica relata que sus niñas le han manifestado sus anhelos profesionales y aunque aún son pequeñas desea con todo su corazón que se cumplan, que no se trunquen, como el de ella, que siempre quiso ser enfermera, un sueño que finalmente no pudo cumplir.

Los hijos del matrimonio Arévalo Castro estudian como pueden en su humilde vivienda. Foto: EL DEBATE

Solidaridad

“Si alguien tiene intenet, compártalo”

Ante la dura realidad que enfrentan algunos estudiantes para acceder a internet, María Preciado García, directora de la secundaria José Jesús Rodríguez Torres, en La Constancia, hizo un llamado a la ciudadanía a ser empática y compartir su internet con alumnos que por cuestiones económicas de sus padres no tengan internet.

Y si tienen una computadora, celular o tablet que no usen, lo donen a un alumno”.

Por parte de la escuela, aseguró que hay personal que dona recursos económicos y equipo para que los adolescentes no pierdan clases.