El Mecanismo Federal de Protección para Periodistas está rebasado: Artículo 19

Los Mochis, Sinaloa.- El Mecanismo Federal de Protección para Periodistas está rebasado justamente porque no hay acciones de prevención ni combate a la impunidad, manifestó Itzia Mirabete Veraza.

La coordinadora de prevención en Artículo 19 dijo que este mecanismo sí ha sido una herramienta importante para salvar vidas, pero no es una herramienta o no puede ser la única herramienta para garantizar la libertad de expresión, ya que se necesita una política de Estado mucho más amplia para prevenir agresiones contra la prensa, para combatir la impunidad, reparar el daño.

"Ha habido ya varios casos que tenían medidas del Mecanismo de Protección y que lamentablemente asesinaron, si no se combate la impunidad, sino se sanciona a los perpetradores, pues claro que no va a haber medidas suficientes para proteger a las personas".

Agregó que México tiene el 98 por ciento de impunidad en violencia contra la prensa.

"Claro que sí no se combate la impunidad, no va haber mecanismo de protección capaz de salvar vidas".

Añadió que lamentablemente las fiscalías no dan seguimiento a las agresiones de los periodistas y por eso existe un 98 por ciento de impunidad.

"Vemos que de la Fiscalía Federal se turna a la local, en la local no se da seguimiento, existe un protocolo homologado para investigar delitos cometidos contra la libertad de expresión, que lamentablemente las fiscalías locales no conocen o no aplican".

Lamentó que en muchos de los casos se investiga más la vida privada de la o el periodista, que la agresión que vivieron.

"Entonces esto se vuelve muy complicado, ha habido casos donde sí ha habido ciertos avances, pero esto también se debe a que hay una gran presión de la prensa, de la sociedad civil y el acompañamiento de otras organizaciones para ver que se le pueda dar seguimiento, pero en la mayoría de los casos donde no hay este tipo de presión vemos que lamentablemente las fiscalías no dan seguimiento".

En el marco del Día de la Libertad de Expresión, integrantes de Artículo 19 ofrecieron una conferencia sobre el Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, organizada por la Fraternidad de Comunicadores Libertad de Expresión A.C., en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Durango, campus Los Mochis.