‘El PAS tiene todo para que de ahí salga el alcalde de JJR’

Los Mochis, Sinaloa.- El Partido Sinaloense cuenta con todo para que de ahí emane el primer alcalde del municipio de Juan José Ríos, que será elegido durante las elecciones del 2024, señaló Héctor Melesio Cuen Ojeda.

En la plazuela de la sindicatura todavía compartida entre los municipios de Guasave y Ahome y ante militantes y pacientes que acudieron ayer a una jornada médica del partido, el líder político del PAS destacó el trabajo hecho por los pasistas y cómo en alianza con Morena en las pasadas elecciones se obtuvieron victorias en Rosario, Cosalá, Concordia y Mocorito.

Un trabajo limpio

Luego de su discurso ante las familias de Juan José Ríos, en el que destacó la presencia de don Jaime Fuentes, uno de los más fuertes impulsores para que su tierra se convirtiera en el municipio número 20 de Sinaloa, Cuen Ojeda recalcó que el PAS está preparado para ganar diputaciones, presidencias municipales y, cuando llegue el momento, la gubernatura.

“Nosotros trabajamos bien, lo hacemos con mucho cariño, por eso no nos cansamos. Lo que nos mueve es el servicio para con la ciudadanía, y hay que recalcar que toda esta gente es voluntaria. Aquí está el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Sinaloense y él no gana un cinco, como todos los demás. Está la secretaria y no gana un solo peso, le mete.”

Con Cuen Ojeda asistieron Víctor Antonio Corrales Burgueño, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Sinaloense; Angélica Díaz Quiñónez, secretaria del PAS; las diputadas Elizabeth Chía Galaviz y Alba Virgen Montes Álvarez, y presidentes municipales del PAS.

EL DATO

No busca trabajo

Héctor Cuen dejó claro que no busca empleo en el actual gobierno de Rubén Rocha Moya porque es empresario y ya trabajan en equipo.

Te recomendamos leer:

“Somos un equipo. Ahorita mi trabajo es que el PAS sea ganador en 2024”.