El PRI Ahome en desacuerdo con aumento de sueldo de regidores

Los Mochis, Sinaloa.- En desacuerdo total se mostró la presidenta del PRI en Ahome, Dulce Ruiz, por el aumento en el salario del 14 por ciento que se hicieron los regidores del municipio de Ahome.

"El discurso que trae el presidente Billy Chapman es tener un gobierno con austeridad, lo que siempre le hemos pedido es que sea transparente. Por supuesto que no estamos de acuerdo que ahorita se estén haciendo este tipo de situaciones y menos cuando el día de ayer salió una nota de que los exfuncionarios estaban también cobrando, cuando no están trabajando, hay momentos en el que hay que justificar ese tipo de aumentos y creo que ellos tendrían que salir a decir cómo van a justificar ese aumento, ahorita donde principalmente no vemos un trabajo en territorio de parte de esta administración", dijo.

Añadió que se debería trabajar en presentar políticas públicas y reglamentación en iniciativas que estén a favor del trabajo que debe haber en el municipio de Ahome.

Expuso que dos de los regidores de la bancada del PRI, (Raúl Cota y Génesis Pineda) no estuvieron de acuerdo en que se realizara el aumento.

Inclusive, ya no percibieron de esta quincena la paga porque no estamos de acuerdo con que esto suceda".

En cuanto a la regidora Rosy López, quien sí estuvo de acuerdo con el aumento salarial, comentó que habría que revisar el motivo que la llevó a eso, cuando ya habían llegado a acuerdos de que no iba a pasar esa situación.

"Porque no estamos de acuerdo que exista un aumento, menos ahorita que creo que no es un tema bien visto por la sociedad porque vemos que a este gobierno le está haciendo mucha falta resolver situaciones en las que los ciudadanos nos vemos afectados, principalmente las calles que tenemos con gran deterioro y algunos otros temas como los servicios municipales que nos están atendiendo".

Asimismo, mencionó que no es el momento indicado para que se diera este aumento en el salario de los regidores.

Añadió que antes de tomar estas decisiones primero tiene que revisar el trabajo que se está realizando en esta administración.