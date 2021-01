El PRI aún no define candidatos en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) aún no define las candidaturas para el municipio de Ahome; sin embargo, en estos días pudiera darse a conocer la convocatoria para ello, confirmó la presidenta del tricolor en Ahome, Dulce Ruiz Castro.

Asimismo, dijo que todavía no se decide si en el municipio de Ahome se trabajará en alianza con el PAN y PRD.

Cabe recordar que en días recientes, Dulce Ruiz reconoció sus aspiraciones por la candidatura para la alcaldía de Ahome.

"Soy priista de convicción, de mucha trayectoria en el partido, si me preguntas si aspiro a algún puesto de elección, puedo decir con toda claridad que sí, sí me interesa, y me interesa la alcaldía de Ahome", manifestó la presidenta del PRI en el municipio.

